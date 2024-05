Külföld, Háború :: 2024. május 15. 14:37 ::

Ír külügyminiszter: Dublin május végéig "biztosan" elismeri a palesztin államot

Írország május végéig "biztosan" el fogja ismerni a palesztin államot - jelentette be a Newstalk ír rádióban szerdán Micheal Martin ír külügyminiszter.

A tárcavezető, aki egyúttal a miniszterelnök-helyettesi tisztséget is betölti, elmondta, hogy Dublin folyamatosan egyeztet az ügyben más országokkal is.

A múlt héten Josep Borrell, az európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője azt mondta, Írország mellett Spanyolország és Szlovénia is tervezi a palesztin állam elismerését május 21-én, hozzátéve, hogy e három kormány döntését más országok is követhetik. Maga Martin szerdán azt mondta, a pontos dátumot "az elkövetkezendő napokban" jelenthetik be. Írország régóta hangoztatja, hogy nem látja akadályát a palesztin állam elismerésének, amely Dublin szerint hozzájárulhat a közel-keleti békefolyamathoz.

Március végén Leo Varadkar ír, Pedro Sánchez spanyol, Robert Abela máltai és Robert Golob szlovén miniszterelnök közös nyilatkozatban szögezte le: készek elismerni a palesztin államot, ez a lépés ugyanis szerintük segítené a palesztin-izraeli konfliktus lezárását. Ezt követően, áprilisban Varadkar utódja, Simon Harris Madridban egyeztetett spanyol hivatali partnerével, és azt mondta: Madrid és Dublin összehangolja a palesztin állam elismerésével kapcsolatos döntést.

(MTI)