"Hitetleneket" akart gyilkolni egy 14 éves Iszlám Állam-rajongó montenegrói lány Grazban

Grazban a rendőrség letartóztatott egy terrortámadásra készülő 14 éves montenegrói lányt. A lakásán az Iszlám Állam (IS) propagandaanyagait, egy kést és egy baltát találtak - írja az Euronews.

A rendőrség közlése szerint a lány Graz belvárosában akart késes terrortámadást elkövetni. Mint a stájerországi rendőrigazgatóság szombaton közölte, a tinédzsernél "a támadásra előkészített tárgyakat és vonatkozó propagandaanyagokat" foglalták le, köztük fegyvereket és az Iszlám Állam iratait. A nyomozók chatek és a közösségi média megfigyelése révén bukkantak a lányra.

Az osztrák rendőrség eredetileg egy európai biztonsági hatóságtól kapott tippet a Montenegróból származó tinédzserről, aki már egy baltát, egy kést és ruházatot is előkészített a támadáshoz. Ezekről küldött képeket messengerszolgáltatáson keresztül potenciálisan "hasonló gondolkodásúaknak" külföldre.

A támadás célja a "hitetlenek" elleni támadás volt - közölte a rendőrség. A házkutatás során lefoglaltak több adathordozót is. Az első vizsgálat során kiderült, hogy a 14 éves lány az Iszlám Állam propagandaanyai mellett számos harci és kivégzési videót is összegyűjtött. Az adathordozókat most tovább elemzik.

A gyám és a védő jelenlétében tartott kihallgatása során a 14 éves lány nem tett beismerő vallomást. A grazi államügyész elrendelte a javítóintézetbe szállítását, újabb bűncselekmény elkövetésének és elrejtőzésnek a veszélye miatt előzetes letartóztatásba helyezték.

A rendőrségi közlemény külön felhívta a figyelmet a "digitális térben történő radikalizálódás egyértelmű tendenciájára". A fiatalok "különösen ki vannak téve az ilyen típusú szélsőséges propagandának" - írják.