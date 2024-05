Külföld :: 2024. május 19. 14:29 ::

Puccskísérletet hiúsított meg a hadsereg a Kongói Demokratikus Köztársaságban

A Kongói Demokratikus Köztársaság hadserege bejelentette, hogy három ember meghalt, amikor sikeresen akadályoztak meg egy puccskísérlet helyi idő szerint vasárnap kora reggel.

Sylvain Ekenge dandártábornok, a hadsereg szóvivője közleményében azt írta, hogy az akciót katonai egyenruhát viselő kongóiak és külföldiek követték el amikor tüzet nyitottak a parlament házelnöki tisztségére is jelölt gazdasági miniszter, Vital Kamerhe Kinshasában, az elnöki palotától mintegy két kilométerre található rezidenciájára. Hozzátette, hogy a katonai- és biztonsági erők valamennyi elkövetőt és a vezetőjüket is ártalmatlanná tették, így a nyugalom helyreállt és a lakosságnak nincs oka a félelemre, mert a külföldi nagykövetségeknek is otthont adó városnegyed védelmét megerősítették. Azt azonban nem pontosította, hogy a puccsistákat megölték, vagy csak őrizetbe vették.

A helyi média hírei, valamint Kamerhe szóvivőjének az X közösségi médiafelületen közölt beszámolója szerint a kirobbant lövöldözésben két rendőr és az egyik támadó meghalt, de a miniszter és családtagjai sértetlenek maradtak. Hozzátették, egyelőre nem lehet tudni, hogy a puccsisták az életére törtek, vagy csak elfogni szerették volna az ismert politikust.

A fegyveres támadásra valószínűleg azért kerülhetett sor, mert a parlament elnökének szombatra kitűzött megválasztását bizonytalan időre elhalasztották, miután jelentős nézetkülönbség és belső válság alakult ki Felix Tshisekedi államelnök pártján belül. Az államfő ezért pénteken megbeszélést tartott a parlamentben többséggel rendelkező és a Nemzeti tömörülés elnevezésű kormánykoalíció fő erejét adó pártjának tagjaival, majd kijelentette, "hogyha nem sikerül megoldani a koalíció belső problémát, akkor habozás nélkül fogok dönteni a parlament feloszlatásáról és egy új választás kiírásáról."

Tshisekedi decemberben úgy nyerte meg az elnökválasztást a Kongói DK-ban, hogy az ellenzék újabb választás kiírását követelte, mert szerintük nem volt átlátható a voksolás lebonyolítása, ami visszatérő politikai problémának számít a közép-afrikai ország politikai életében.

(MTI)