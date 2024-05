Külföld, Anyaország :: 2024. május 27. 11:40 ::

Ez lehet az igazi ok, amiért megbukott a WHO pandémiaszerződése

Sokkhatásként érte a globalista elit politikusait az Egészségügyi Világszervezet (WHO) úgynevezett pandémiaszerződésének kudarca. Így ma úgy ülnek össze Genfben a tagországok, hogy pont azt a célt nem tudják elérni, amiért voltaképpen összejöttek, vagyis egy olyan globális megállapodás aláírását, amelynek keretében az Etiópiában terrorista cselekményekkel vádolt Tedrosz Adhanom Gerbrejeszusz WHO-főigazgató hatáskörébe adnák át a jogköreiket a nemzetállamok. Ez azt jelentette volna, hogy a következő világjárvány során – amire ma már úgy hivatkoznak, mintha pontosan tudnák azt a percet is, amikor ki fog törni –, a tagországok kizárólag a WHO utasításait tartják be.

Karl Lauterbach német szövetségi egészségügyi miniszter mély csalódottságának adott hangot , amiért elmarad a pandémiaszerződés aláírása. Mint fogalmazott, ennek ellenére „nem hiszi, hogy a világjárvány elleni megállapodásra irányuló nemzetközi erőfeszítések véget értek.” Hozzátette: „az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megállapodása nem bukott meg végleg, a tárgyalásokhoz több időre van szükség.”

Kiemelte: „az eddigi egyeztetéseken sok olyan pont született, amelyre most lehet építeni.” Mint fogalmazott: „a józan ész fog győzedelmeskedni, akárcsak az éghajlatvédelem esetében, de ehhez idő kell.”

Ausztriában Johannes Rauch (Zöldek) egészségügyi miniszter szombaton nyilatkozatban fejezte ki „mély sajnálatát”, hogy egyelőre nem sikerült megállapodásra jutni. Azt hangoztatta: „a járványokat csak közösen lehet legyőzni. Ehhez világos, közös szabályokra van szükség az államok között és együttműködésre a megelőzés terén. Ausztria továbbra is ennek érdekében fog dolgozni”.

Mint mondta: az eddigi eredmények a WHO-nál folytatott további tárgyalások alapját képezik.

„Különösen fontos számomra a gazdag ipari országok és a szegényebb országok közötti egyensúly. Nem hagyhatjuk őket ismét magukra a globális egészségügyi válságban” – mondta Rauch, aki szerint azért lett volna fontos a megállapodás, hogy azzal „megakadályozzák a globális káoszt”.

Sueddeutsche Zeitung és az osztrák Der Standard is azt emelte ki, hogy a kudarc ellenére Tedrosz Gebrejeszusz nem adta fel a terveit, levonja a tanulságokat, és újra megpróbálja elfogadtatni a WHO pandémiaszerződését.

A WHO tervét eredetileg május 12-ig kellett volna véglegesíteni, de a tagországok nem tudtak megállapodni, így a tárgyalások tovább folytatódtak. Viszont ezzel párhuzamosan egyre több ország jelezte , semmiképpen sem írják alá a szuverenitásukat veszélyeztető szerződést.

Magyarország a jelek szerint aláírta volna a megállapodást, Szijjártó Péter még tavaly ősszel jelezte a „barátja”, a marxista kommunista Tedrosz Gebrejeszusz felé, hogy támogatja a WHO globális terveit. Tedrosz Gebrejeszusz korábban a marxista terrorista Tigréi Népi Felszabadítási Front egyik vezetője volt

Az is beszédes, hogy a hazai jobboldali keresztény és a balliberális média, mint a Covid-diktatúra fenntartása során, teljesen összezárt a magyarok szabadságára veszélyes WHO-szerződéssel kapcsolatos hírek elhallgatásában. A magyar kormány pedig szó szerint félrevezető információkat közölt, amikor Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke kérdést tett fel a WHO-szerződésről. Fónagy János arról beszélt, hogy a kormány semmilyen WHO-szerződésről nem tud: „a WHO-nál szóba sem került, se a WHO-nál, se a kormánynál, az említett állásfoglalásnak az igénye”.

Végül a magyar kormány által támogatott Tedrosz Gebrejeszusz terve más országok ellenállásán bukott meg. Erre vonatkozóan a világhírű Denis Rancourt társadalomtudós, a CORRELATION Research in the Public Interest társigazgatója egy sajátos véleményt fogalmazott meg : „Az igazi ok, amiért a pandémiás szerződés megbukott: a befolyásos országok nem tudtak megegyezni abban, hogy ki fogja irányítani, és ki fog hasznot húzni a következő járványból.”

(Forrás: Szakács Árpád híroldala)

