Személycserék az orosz védelmi minisztériumban

Miniszterhelyetteseket nevezett ki és váltott le az orosz védelmi tárcánál hétfőn Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Az államfő, aki a miniszterhelyettesek számát tízről 12-re, az első helyettesekét pedig kettőre emelte, Leonyid Gornyint a tárcavezető első helyettesévé, Anna Civiljovát, Oleg Szaveljevet és Pavel Fradkovot helyettessé nevezte ki.

Gornyin korábban a pénzügyminiszter első helyettese volt. Új posztján fő feladata a pénzmozgások átláthatóságának növelése lesz, és az orosz fegyveres erők pénzügyi ellátásának teljes kérdéskörét felügyeli majd. Oleg Szaveljev, aki korábban a számvevőszék könyvvizsgálója, gazdasági miniszterhelyettes és a Krím ügyeiért felelős tárcavezető volt, a védelmi minisztérium apparátusának vezetője lett.

Pavel Fradkov korábban az államfő első kabinetfőnök-helyettesi posztját töltötte be. A katonai tárcánál a feladatköréhez a vagyongazdálkodás is hozzátartozik, amihez korábban állami vagyonkezelőnél (Roszimuscsesztvo) és az Elnöki Vagyonkezelő Igazgatóságon is szerzett tapasztalatokat. Civiljova, az ukrajnai háborúból visszatért katonák támogatására tavaly létrehozott Haza Védelmezői Alapítvány korábbi elnöke, új pozíciójában a hadsereg szociális és lakásellátásáért lesz felelős.

Civiljova férje, Szergej Civiljov a kemerovói régió kormányzója volt, akit májusban energiaügyi miniszternek neveztek ki.

Az elnök felmentette Nyikolaj Pankovot, Ruszlan Calikovot, Tatyjana Sevcovát és Pavel Popovot. Andrej Belouszov, a május 12-én kinevezett védelmi miniszter fogadta őket és megköszönte nekik a sokéves felelősségteljes munkát.

Calikov a minisztérium első helyettes vezetője, Pankov államtitkár - miniszterhelyettes, Sevcova miniszterhelyettes volt. Popov, akit felmentés mellett katonai szolgálatból is leszereltek, tárcánál az információfejlesztési főigazgatóságot és az információs rendszerek főosztályát vezette.

