Charles Michel: a tagországok vezetői Ursula von der Leyen mandátumának meghosszabbítását javasolják

A tagországok vezetői Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság leköszönő elnöke mandátumának ötéves meghosszabbítását javasolják - jelentette be Charles Michel, a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke csütörtökön Brüsszelben a közösségi oldalán.



Fotó: Pier Marco Tacca / Getty Images

Charles Michel, az uniós csúcstalálkozót követően közzétett üzenetében közölte: a tagállamok állam-, illetve kormányfői az európai parlamenti választásokon legtöbb mandátumot szerzett Európai Néppárt (EPP) politikusa, Ursula von der Leyen jelölése mellett az Európai Tanács élére António Costa volt portugál miniszterelnököt választották meg.

Az uniós vezetők Kaja Kallas észt miniszterelnököt választották az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének - tájékoztatott az Európai Tanács elnöke.

A három uniós vezető kiválasztásához úgynevezett megerősített minősített többségre volt szükség, amely legalább húsz olyan állam- és kormányfő szavazatából áll, akiknek államai az EU lakosságának 65 százalékát képviselik.

Mivel sikerült lezárni az uniós csúcsvezetők személyéről folytatott tárgyalásokat, Ursula von der Leyennek meghallgatáson kell részt vennie az Európai Parlamentben július közepén, az európai parlamenti választások utáni első, alakuló ülésén. Az EP plénuma ez után szavazhat a jelölt mandátumának meghosszabbításáról, várhatóan július 17-én.

Az uniós vezetők jóváhagyták továbbá a 2024-2029-es időszakra szóló úgynevezett stratégiai menetrendet is, mely rögzíti, hogy az EU milyen irányvonalat és célokat kövessen, illetve a három kinevezett jövőbeni munkáját határozza meg.

António Costa, az Európai Tanács megválasztott elnöke az X-en közzétett üzenetében megerősítette, hogy december 1-jén, Charles Michel hivatali idejének lejártakor elfoglalja új tisztségét. "Teljes mértékben elkötelezett leszek mind a 27 tagállam egységének előmozdítása mellett. Arra összpontosítok majd, hogy az Európai Tanács által ma jóváhagyott stratégiai menetrendet a megfelelő pályára állítsam, és iránymutatást nyújtsak az Európai Uniónak a következő öt évre" - fogalmazott.

Kaja Kallas észt miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében megtiszteltetésnek nevezte, hogy az uniós tagállami vezetők őt választották kül-és biztonságpolitikáért felelős főképviselőnek. Kallas "óriási felelősségnek" nevezte a megbízatását, és ígéretet tett arra, hogy munkája során az ukrajnai háborúra fog összpontosítani. "Az Európában zajló háború, a szomszédságunkban és globálisan is növekvő instabilitás most az európai külpolitika fő kihívása" - írta a bejegyzésben. Kallas örömét fejezte ki, hogy együtt dolgozhat Ursula von der Leyennel és António Costával. "Uniós főképviselőként a közös európai érdekeket fogom szolgálni. Európának egy olyan helynek kell lennie, ahol az emberek szabadon, biztonságban és jólétben élnek. A munkámat eddig is és ezután is ezek a célok fogják vezérelni" - tette hozzá.

Ursula von der Leyen bejegyzésében megköszönte a támogatást, és örömét fejezte ki, hogy ezt a "különleges pillanatot" megoszthatja Antonió Costával és Kaja Kallasszal. "A következő öt évre vonatkozó politikai iránymutatásaim ismertetése után az Európai Parlamenttől kérek megerősítést a kinevezésemről" - tette hozzá.

(MTI)