Biztonságban van Donald Trump, akinek támadás szakította félbe Pennsylvania állambeli választási gyűlését szombaton - közölte a republikánus elnökjelölt védelmét ellátó titkosszolgálat.

Butler megye kerületi ügyésze arról adott tájékoztatást, hogy a merényletnek egy halálos áldozata és egy súlyos sérültje van. A támadó is életét vesztette. A lövöldözésben a korábbi amerikai elnök megsebesült, de jól van.

A Pennsylvania állambeli Butler megyében, Butler település közelében tartott nagygyűlésen az elnökjelölt beszédének megkezdése után mintegy 6 perccel történt az incidens. Donald Trump a tompa lövéshangok után a füléhez kapott, majd az emelvény mögé bukott, ezután a védelmét ellátó titkosszolgálat ügynökei körbevették.

Az incidenst követően, a biztonsági személyzet és a hatóságok közbelépése után a korábbi amerikai elnököt védőgyűrűben vitték le a színpadról, és konvoja elhagyta a helyszínt.

Az élő közvetítés alapján lövéseket lehetett hallani, és Donald Trump a fején megsérült, de a saját lábán hagyta el a pódiumot.

A közönség felé a levegőbe emelte az öklét, amikor lement a színpadról.

A felvételek szerint a korábbi elnököt a jobb fülénél érte sebesülés.

A nagygyűlésen tízezrek vettek részt. A rendezvény az utolsó nyilvános választási gyűlése volt a republikánus párti országos jelölőgyűlés előtt.

Steve Cheung, Donald Trump kampányának szóvivője azt közölte, hogy a korábbi elnök jól van, de egy helyi egészségügyi intézménybe vitték megvizsgálni.

Az erőszakos incidensről tájékoztatták a hétvégét Delaware államban töltő Joe Biden elnököt.

Számos vezető amerikai politikus, republikánus és demokrata, elítélte a történteket.

Mike Johnson, a képviselőház republikánus elnöke azt írta, hogy imádkozik Donald Trumpért.

A képviselőházi republikánusok vezetője, Elise Stefanik arra kért mindenkit, "imádkozzon Trump elnökért, családjáért, és mindazon hazafiakért, akik ott voltak a pennsylvaniai gyűlésen".

Chuck Schumer, a szenátusi demokraták vezetője közleményében azt írta, hogy a történtek rettenettel töltik el, és örömét fejezte ki, amiért Donald Trump biztonságban van.

Josh Shapiro, Pennsylvania állam kormányzója elítélte a politikai erőszak minden formáját.

Közleményt adott ki George W. Bush korábbi elnök és felesége, gyáva támadásnak nevezve a történteket. Örömüket hangoztatták, amiért Donald Trump biztonságban van, és elismerésüket fejezték ki a hatóságoknak a gyors beavatkozásért.

New York városában, ahol a Donald Trump-toronyház áll, és a korábbi elnöknek lakosztálya van, elővigyázatosságból megnövelték a rendőrség közterületi jelenlétét - közölte Eric Adams polgármester.

Mesterlövész volt az elkövető

Merényletkísérlet miatt indult hivatalos nyomozás a Donald Trump elleni szombati támadás ügyében - közölték a hatóságok nem sokkal a választási gyűlésen történt lövöldözést követően.

A korábbi amerikai elnök a jobb fülénél sérült meg. A közönségből egy ember meghalt, egy másik válságos állapotban került kórházba. A támadó is életét vesztette, a titkosszolgálat emberei lőtték le.

Donald Trumpot kimenekítették, majd kórházba vitték, ahol ellátták.

A titkosszolgálat közölte, hogy az elnökjelölt biztonságban van.

Richard Goldinger helyi kerületi ügyész a rendőrségi közlésre hivatkozva jelezte, hogy a támadó a választási gyűlés területén kívül tartózkodott, egy közeli épület tetején.

Rendőrségi források szerint az elkövető mesterlövész volt, mellette megtalálták a fegyverét.

Butler település, ahol a választási gyűlést tartották, Pennsylvania állam nyugati részén fekszik, Pittsburgh nagyváros közelében.

Frissítés: Biden: mindenkinek el kell ítélnie a merényletet, az erőszaknak nincs helye

Mindenkinek el kell ítélnie a történteket! - reagált Joe Biden amerikai elnök arra, hogy támadás szakította félbe Donald Trump republikánus elnökjelölt Pennsylvania állambeli választási gyűlését szombaton.

A hivatalban lévő államfő újságírók előtt, Delaware állambeli otthonában tett nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy erőszaknak nincs helye Amerikában. Egyúttal köszönetet mondott a titkosszolgálat embereinek a gyors beavatkozásért.

Joe Biden azt is közölte, hogy szeretne beszélni Donald Trumppal, lehetőleg még helyi idő szerint szombat este.

Hozzátette, a történtek részleteivel kapcsolatban információkat vár a hatóságoktól.

Trump: hihetetlen, hogy ilyen megtörténhet

Donald Trump közleményben mondott köszönetet az amerikai titkosszolgálat őt védő embereinek, valamint a rendvédelmi szervek minden tagjának a gyors beavatkozásért a Pennsylvania állambeli választási gyűlésén történt támadást követően szombaton.

A republikánus elnökjelölt a Truth Social-oldalán közzétett nyilatkozatában részvétet nyilvánított az ellene irányuló merényletkísérletben életét vesztett ember családjának, valamint a közönség súlyos sebesülést szenvedett tagja hozzátartozóinak is.

Donald Trump hihetetlennek minősítette, hogy ilyen cselekmény megtörténhet az Egyesült Államokban. Egyúttal arról is beszámolt, hogy a golyó a jobb fülét érte.

"Rögtön tudtam, hogy valami nincs rendben, amikor meghallottam süvítést és a lövések hangját, majd azonnal éreztem, ahogy a golyó felszakítja a bőrt" - fogalmazott a korábbi amerikai elnök, hozzátéve, hogy komolyan vérzett.

Emellett azt írta, hogy a támadó kiléte egyelőre nem ismert, annyi tudni róla, hogy halott.

Donald Trump két fia is reagált a történtekre. Donald Trump Jr. azt közölte, hogy apja jó hangulatban van, de orvosi megfigyelés alatt maradt. Eric Trump pedig úgy fogalmazott: ő "a legkeményebb ember, akivel valaha találkoztam".

A volt elnök elhagyhatta a kórházat

Donald Trump elhagyhatta a kórházat, miután szombaton este egy választási gyűlésen fegyveres támadás érte, és a fülén lőtt sérülést szenvedett.

A hatóságok helyi idő szerint szombaton éjfélkor tartott sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a támadó a Pennsylvania állambeli Butler településen tartott nagygyűlés elkerített területén kívül, mintegy 130 méterre, egy épület tetején helyezkedett el.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), és Pennsylvania állam rendőrségének tájékoztatóján megerősítették, hogy a nyomozás merényletkísérlet miatt zajlik.

A támadóról és motivációjáról egyelőre nem közöltek részleteket, csupán annyit, hogy magányos elkövetőről van szó, és nem áll fenn további kockázat. A hatóságok a támadót ártalmatlanították, a jelentések szerint a titkosszolgálat emberei lelőtték. A támadáshoz használt fegyverről egyelőre nem közöltek részleteket. Annyit tudni, hogy egy 20 év körüli, Pennsylvania államból, Butler megyéből származó férfiról van szó.

A rendőrségi képviselője újságírók kérdésére azt is megerősítette, hogy a támadásban egy férfi meghalt, kettő pedig súlyosan megsebesült a nagygyűlés közönségének tagjai közül.

A támadás helyszínét lezárták, és bűnügyi helyszínként kezelik, amelyen nagy létszámú nyomozói csoport dolgozik - hangzott el a rendőrség részéről.

A Fehér Ház szombaton késő este közölte, hogy Joe Biden telefonon beszélt Donald Trumppal. A tájékoztatás szerint az elnök Delaware állambeli otthonából visszautazott Washingtonba.

Folytatódhat is a kampány

Donald Trump volt amerikai elnök a szombati választási gyűlésén történt lövöldözés ellenére is várja a jövő heti republikánus nemzeti konvenciót - közölték vasárnap tanácsadói. A Truth Social nevű közösségi oldalán az esemény után Trump azt írta, hogy egy golyó sebesítette meg jobb füle felső részét.

Hétfőn kezdődik a wisconsini Milwaukee-ban a republikánus nemzeti konvenció (RNC), amelyen Trumpot hivatalosan is kinevezik a párt elnökjelöltjének.

A Trump-kampány és az RNC közleménye szerint Trump jól van a szombati incidens után. "Trump elnök alig várja, hogy csatlakozhasson önökhöz Milwaukee-ban, amikor folytatjuk a konvenciónkat, hogy őt jelöljük az Egyesült Államok 47. elnökévé" - derült ki a közleményből. Hozzátették, pártjuk jelöltjeként Donald Trump "továbbra is megosztja majd vízióját, hogy Amerika újra naggyá váljon".

A szombati támadás volt az első merényletkísérlet a Ronald Reagan elleni 1981-es lövöldözés óta egy elnök vagy elnökjelölt ellen.

2. frissítés: Érkeznek a sajnálkozások

Mély megdöbbenését fejezte ki vasárnap az Európai Bizottság elnöke a Donald Trump ellen elkövetett támadás miatt vasárnap, az X közösségi oldalon közzétett üzenetében, amelyben leszögezte: a demokráciában nincs helye politikai erőszaknak.

Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szintén az X-en emelte fel a szavát a merényletkísérlet ellen, és elfogadhatatlannak nevezte a politikusok elleni erőszakos cselekményeket.

Orbán X-en jelezte az éjjel, hogy imádkozik Trumpért " ezekben a sötét órákban"

Obama megkönnyebbült és gyors felépülést kíván

Szintén hangyúlyozta, hogy nincs helye politikai erőszaknak a demokráciájukban.

There is absolutely no place for political violence in our democracy. Although we don’t yet know exactly what happened, we should all be relieved that former President Trump wasn’t seriously hurt, and use this moment to recommit ourselves to civility and respect in our politics.…