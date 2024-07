Külföld :: 2024. július 14. 14:46 ::

Okostelefon, mint súlyosbító körülmény - életbe lépett az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló uniós irányelv módosítása

Életbe lépett vasárnap az emberkereskedelem megelőzéséről és az ellene folytatott küzdelemről, valamint az áldozatok védelméről szóló európai uniós irányelv szigorításokat tartalmazó módosítása - tudatta az Európai Bizottság közleményben.

A módosítások szigorúbb fellépést tesznek lehetővé az emberkerekeskedelem ellen, amely becslések szerinte évente 2,7 milliárd euró gazdasági kárt okoz az Európai Uniónak. Emellett nagyobb hatáskörrel ruházzák fel a bűnüldöző és az igazságügyi hatóságokat, valamint a kizsákmányolás új, például a kibertérben történő esetei elleni harc terén is több eszközt ad a kezükbe.

A tagországoknak eszerint emberkereskedelemként kell kezelniük a kizsákmányolással járó béranyaságot, a kényszerházasságot és az illegális örökbefogadást is. Vádat lehet emelni továbbá azok ellen is, akik a körülményeik ismeretében veszik igénybe embercsempészek áldozatainak a szolgáltatásait. Az internet, az okostelefon és számítógépek szexuális kizsákmányolás érdekében történő használata súlyosbító körülménnyé válik, és magasabb büntetési tételt is maga után vonhat - olvasható a közleményben.

Az eredeti irányelv 2011-ben született, az Európai Bizottság pedig 2022 decemberében tett javaslatot a szigorításra, különös tekintettel a technológia fejlődésére és az emberkereskedők módszereinek bővülésére.

A tagországoknak az irányelvet 2026. július 15-ig kell átültetniük saját jogrendjükbe.

(MTI)