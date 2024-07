Külföld :: 2024. július 23. 16:53 ::

Megjöttek az első számok a visszaléptetés után: Kamala Harris kikapna Donald Trumptól

Két friss közvélemény-kutatás látott napvilágot Kamala Harris várható demokrata jelölt elnöki esélyeiről: mindkettő azt mutatja, hogy a politikus kikapna Donald Trump republikánus jelölttől novemberben, írja a Newsweek nyomán a Portfólió.



Nem lepődünk meg, ha ez lesz a demokraták legmeggyőzőbb kampányérve: ha nem szavazol Kamalára, rasszista vagy és nőgyűlölő!

A felmérések közvetlenül azután készültek, hogy Joe Biden jelenlegi elnök bejelentette visszalépését. Nem ezek az első kutatások, melyek Harris esélyeit mérik Trumppal szemben, de ezek az első olyan felmérések, melyek azután készültek, hogy Biden bedobta a törölközőt.

Az On Point Politics/SoCal Research vasárnapi kutatása szerint Trump a szavazatok 51%-ával nyerne, ha most lenne a választás, Harris a voksok 43%-át gyűjtené be. 6% nem tudja, kire szavazna.

A Morning Consult szűkebb Trump-győzelmet mért: szerintük a republikánus jelölt a voksok 47%-át gyűjtené be, miközben Harris 45%-ot kapna.

Amerikában egyébként az elektori szavazatok döntik el azt, hogy ki lesz az elnök, nem pedig az, hogy hány voksot kapnak a lakosságtól, de előbbit szinte lehetetlen kellő gyorsasággal kutatni. Fontos azt is megjegyezni, hogy Harris elnökválasztási kampánya lényegében még el sem indult, így a számok pozitív és negatív irányba is változhatnak még Trump javára.

Trump mindenesetre már Biden visszalépésekor megjegyezte: szerinte Harrist sokkal könnyebb lesz legyőzni.