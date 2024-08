Külföld, LMBTQP+ :: 2024. augusztus 24. 21:07 ::

Az Újjászületés javaslatára tiltották be Bulgáriában az iskolai LMBTQ-propagandát

Mint ismeretes, a nyáron alakult meg többek között a Mi Hazánk részvételével és kezdeményezésével a Szuverén Nemzetek Európája EP-frakció, melynek tagja a bolgár Újjászületés (Vazrazdanie) is. Már csak ezért is érdemes nagyobb gyakorisággal szemléznünk ezeknek a pártoknak a tevékenységét, s ha Bulgária felé vesszük az irányt, rögtön látunk is egy jelentős eseményt. Az Újjászületés kezdeményezésére ugyanis a bolgár törvényhozás LMBTQ-ellenes törvényt fogadott el.



Az Újjászületés tagjai egy 2023-as tüntetésen (kép: BTA)

A Le Monde írta augusztusban, hogy a "jogvédő" és "civil" szervezetek felháborodása mellett végül elsöprő, 159/22-es arányban elfogadták azt a törvényt, amely megtiltja az iskolai LMBTQ-propagandát Bulgáriában.

A bolgár parlament az oktatási törvényt módosította, kiterjesztette annak hatályát, amely megtiltja az LMBTQ-aktivistáknak az iskolai jelenlétet. A törvény mostantól úgy fogalmaz, hogy az oktatási rendszerben a nem hagyományos szexuális irányultságú, a biológiai nemtől eltérő, ezzel kapcsolatos nemi identitással kapcsolatos nézeteknek nincs helye. A Le Monde emlékeztet arra, hogy 2021-ben Magyarország is "hasonló törvényt fogadott el". Itt természetesen nem szúrja közbe, hogy ez nagyjából nem sokat ér, így ezt tegyük meg mi. A magyar törvényhez ugyanis nem rendeltek büntetési tételt, az csak "irányelveket fogalmaz" meg, így az könnyedén kijátszható.

A cikkből nem derül ki, hogyan szól a bolgár törvény pontos szövege, reméljük, nem a magyar (fideszes) mintát követték.

Mindenesetre az kiderül az írásból, hogy a "nem hagyományos szexuális irányultságot" úgy határozzák meg, amely "eltér a bolgár hagyományoktól". A törvény elfogadásakor Szófiában egy devianciapárti kisebbség is az utcára vonult, és tiltakozott. Azt kiabálták, hogy "szégyen", vagy, hogy "hagyjátok abba az emberek elűzését Bulgáriából". Hogy ez utóbbit hogy gondolták, azt nem tudjuk.

A gyűlést a LevFem nevű baloldali feminista csoport szervezete, szerintük a módosítás "lehetetlenné teszi a fiatal leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek iskolai zaklatásának leküzdését".

A Bolgár Helsinki Bizottság (BHC) "jogvédő civil" szervezet felszólította a törvényhozókat, hogy ne fogadják el a változtatásokat, mondván, hogy azok "sértik az alapvető emberi jogokat", beleértve az ország alkotmányában, valamint az uniós törvényekben és nemzetközi egyezményekben foglaltakat.

Ha már említettük a Szuverén Nemzetek Európáját, a szintén a frakciótag szlovák Republika is reagált az eseményekre. A párt elnöke és EP-képviselője Milan Uhrík nyilvánított véleményt a Facebookon. Róla egyébként írtunk már

Mint írja, pontosan ilyen gyermekvédelmi törvényt várnak a szlovák kormánytól is. Megtudjuk, hogy korábban ők is benyújtottak ilyen törvényjavaslatot, de október óta a kormánynak "nem volt ideje", hogy foglalkozzon vele. Kiemeli, hogy büszkék arra, hogy olyan szövetségesük van, mint a bolgár Újjászületés, és reményét fejezi ki, hogy európai szövetségeseikkel további eredményeket fognak elérni Európa-szerte.

Lantos János - Kuruc.info