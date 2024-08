Külföld :: 2024. augusztus 30. 21:43 ::

Görgország is betiltja a diákok iskolai mobilhasználatát

Görögországban betiltják a mobiltelefonok használatát az iskolákban szeptembertől.

Az intézkedés mottója: "a mobil maradjon az iskolatáskában" - mondta el Kiriákosz Pierakákisz oktatási miniszter pénteken a Szkai hírtelevíziónak. Aki nem tartja be a szabályt, egy napra kitiltják az iskolából, többszöri kihágás esetén pedig több napra is kizárhatják az érintett gyereket az oktatásból. Abban az esetben pedig ha egy tanuló engedély nélkül videofelvételt készít társairól vagy a tanáráról, még szigorúbb büntetésre számíthat, végső esetben ki is rúghatják, és másik iskolát kell keresnie - mondta el a tárcavezető.

Kiriákosz Micotákisz kormányfő is kitért a kérdésre a hét közepén tartott kormányülésen, amelyet a görög rádió közvetített.

"Nem feltétlenül várjuk el, hogy az első naptól fogva száz százalékban betartsák az új szabályt, de szeretnénk a gyerekek, a szülők és a pedagógusok számára világossá tenni: nagyon fontos azt biztosítani, hogy az iskolákban teljes mértékben a tanulásra koncentráljanak" - mondta a görög miniszterelnök.

A gimnáziumi tanárok szakszervezetének szóvivője a rádióban azt mondta, fontos, hogy ne büntetéssel fenyegessék a diákokat, hanem igazán győzzék meg őket arról, hogy iskolaidőben ki kell kapcsolni a telefonokat.

(MTI)