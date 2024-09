Külföld :: 2024. szeptember 25. 13:57 ::

Az iráni elnök is részt vesz az októberi BRICS-csúcstalálkozón Oroszországban

Maszúd Peszeskján iráni elnök is részt vesz az októberi BRICS-csúcstalálkozón Oroszországban, ahol Vlagyimir Putyin elnökkel is tárgyalni fog - jelentette be az iráni kormányszóvivő.

Fatemeh Mohadzseráni hozzátette, hogy az október 22-24-i kazanyi csúcstalálkozó alatti kétoldalú tárgyalás egyik fő témája az iráni-orosz stratégiai partnerségi megállapodás lesz, amelynek már csak a véglegesítése van hátra.

A júliusban hivatalba lépett iráni elnöknek az októberi lesz az első hivatalos látogatása Oroszországban.

Az elsősorban a gazdasági együttműködést erősítő céllal Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika által 2009-ben létrehozott - azóta mások mellett Iránnal kibővült - BRICS csoport soros elnöki tisztét ellátó Oroszország elnöke két hete jelentette be, hogy a kazanyi csúcstalálkozón várhatóan 34 ország vezetői vesznek részt, akik a tervek szerint "érdemben meg fogják vitatni az átfogó partnerség további erősítésének kilátásait".

(MTI)