Az EU visszakapja a Kínának kiosztott pofont

Kína is büntetővámot vezet be egyes európai import termékre. A brandyvel, röviditalokkal kezdenek. Viszont a közeljövőben a nagy hengerűrtartalmú autókra is hasonló büntetővámot szabhatnak, írja a Totalcar.

Miután az Európai Unió megszavazta a büntetővámot a kínai elektromos autókra, sejthető volt, hogy Kína is hasonlóan viszonozza a döntést.

A kínai kereskedelmi minisztérium bejelentette, hogy egy pénteken ideiglenesen hatályba lép egy hasonló vámtarifa, ami az Európából importált röviditalokra (brandy) 30,6 - 39 százalék közötti plusz terhet ró ki. A döntést is hasonló indokkal magyarázzák, mint EU: az európai import kárt okoz a hazai márkáknak.

A döntéshozók ezután megjegyezték, hogy más termékek is kaphatnak hasonló büntetővámot. A sertéshús és tejtermékek mellett az EU-ból származó nagy hengerűrtartalmú járművek is hasonló sorsra juthatnak. Ez pedig a német és olasz márkákat erősen érintené, ugyanis belső égésű motoros luxus- és sportautókban továbbra is nagy piacuk van az európai márkáknak.

Vagyis könnyen meglehet, hogy egy Maybach S osztály 70 millió helyett olyan 100-110 millió forintnyi jüanba kerül majd. Az már egy másik kérdés, hogy ez a kínai milliomosokat, milliárdosokat mennyire zavarná.