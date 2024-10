Külföld, Videók :: 2024. október 11. 13:28 ::

A filoszemita Javier Milei sorozatsztárnak képzelte magát

Ha létezik még Orbán Viktornál is bőven filoszemitább vezető, akkor az egyértelműen a 2023 decemberében hivatalba lépett argentínai elnök, Javier Milei. A Siratófalnál pityergő, a Hamászt államilag terrorista szervezetté minősítő Milei saját magát „anarchokapitalistának” definiálja, vagyis a gazdasági rendszerbe semmiféle állami beavatkozást nem fogad el, mi több, az állam puszta létét is támadja. Persze plagizálni attól még szeret, erről szól a mai vicces történetünk.



Az antiszemitizmus esküdt ellensége, Javier Milei (fotó: Tomas Cuesta / Getty Images)

(Azzal együtt is, hogy az amerikai House of Cards a West Wingnél régebbi brit regények és sorozatok feldolgozása - a szerk.) Javier 2024. szeptember 24-én, az ENSZ Közgyűlésén szólalt fel New Yorkban, nagyívűnek szánt beszédét számos külföldi lap is említésre méltónak ítélte, de nem azért, mert önálló, korszakalkotó gondolatai támadtak, hanem mert szóról szóra lemásolta Az elnök emberei (angolul: The West Wing) című sorozat egyik monológját, mely a 4. évad 15. részében hangzik el Bartlet elnök szájából, akit egyébként Martin Sheen, Charlie Sheen apja alakít. A The West Wing amúgy a ma is rendkívül népszerű House of Cards (Kártyavár) című sorozat előfutárának tekinthető.

A hasonlóságot először egy Buenos Aires-i lap, a La Nación egy munkatársa, Carlos Pagni fedezte fel, s valóban több mint egyértelmű a „merítés”. Így beszélt ugyanis Javier:

Hiszünk a mindenkit megillető szólásszabadságban. Hiszünk a mindenkit megillető vallásszabadságban. Hiszünk a mindenki számára elérhető kereskedelem szabadságában, és hiszünk a korlátozott kormányzásban – mindenki számára (…) Hiszünk abban, hogy minden embernek zsarnokságtól és elnyomástól mentesen kell élnie, legyen szó politikai elnyomásról, gazdasági rabszolgaságról vagy vallási fanatizmusról. Ez az alapgondolat nem maradhat csak szavak szintjén. Tényekkel kell alátámasztani, diplomáciai, gazdasági és anyagi értelemben is.

Bartlet elnök is hasonlóan értekezik a teljesen korlátlan szabadságról, no meg persze arról, hogy minden sarkon az „elnyomástól” retteg. Például így:

Így hát meg akarunk szabadulni a zsarnokságtól mindenhol, legyen szó akár politikai elnyomásról, akár gazdasági rabszolgaságról, akár vallási fanatizmusról... Ez a legalapvetőbb gondolat nem teljesíthető pusztán a mi támogatásunkkal. Ehhez a mi erőnk is szükséges: diplomáciailag, gazdaságilag, anyagilag.

Később Milei szóvivője igyekezett tüzet oltani, mondván a hasonlóság „csak félreértés”, ám a kutya bizonyára ott van elásva, hogy az elnök fő stratégiai tanácsadója és beszédírója, Santiago Caputo nagy rajongója Az elnök embereinek, minden epizódot hét-kilenc alkalommal látott, így bizonyára ő plagizálta a sorozatban hallható beszédet.

Egyébiránt az ominózus beszédben Milei „sok csápos Leviatánnak” nevezte az ENSZ-t, amely megpróbálja „eltaposni a nemzetek szuverenitását” és „szocialista agendát terjeszt” (vagy csak az a baja, hogy az ENSZ nem szélsőségesen Izrael-párti).

Javier Milei a neoliberális gazdaságpolitika híve, anarchokapitalistaként abból is a legszélsőségesebb fajta, Izrael-pártiságban pedig fényéveket ver még Orbánra is. Libertárius, szélsőpiacpárti elgondolásaival próbálja „megmenteni” a szebb napokat látott Argentínát, no meg azzal, hogy „leszámol az antiszemitizmussal”. Bizonyosan Argentína „megmentésének” egy fázisa volt az is, hogy a nagykövetségüket hivatalba lépése után szinte azonnal Jeruzsálembe helyezte át.

Vizuális típusú embereknek íme egy összehasonlító videó:

