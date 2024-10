Külföld :: 2024. október 20. 07:43 ::

A floridai és észak-, valamint dél-karolinai magyarok gyűjtéssel segítik a természeti csapásokban károsult magyarokat

A floridai és észak-, valamint dél-karolinai magyarok is nagyszabású gyűjtéssel segítik az elmúlt három hét természeti csapásaiban károsult magyarokat - közölték helyi diaszpóravezetők szombaton.

Kozma Zsuzsi, a Karolinai Magyar Csoport elnöke az MTI-nek elmondta, hogy a szeptember végén bekövetkezett hurrikán és árvizek után több család is megkereste őket. Volt, akinek házát és autóját is kidőlő fa tette használhatatlanná - tette hozzá. Beszámolója szerint az észak-karolinai árvíz legsúlyosabban érintett településén, Asheville városában is voltak magyar károsultak.

Az észak- és dél-karolinai magyarokat tömörítő csoport vezetője közölte, hogy szervezetük 3000 dollárt ajánlott fel a károsultak javára, amit a kisebb összegekből összeálló magánadományok nagyjából megkétszereztek.

Kozma Zsuzsi elmondta, hogy a két államban változatlanul vannak olyan magyarok, akiknél szünetel az internetkapcsolat, ez nehezíti a kapcsolattartást, az áramszolgáltatás ugyanakkor már helyreállt.

Az Egyesült Államokra szeptember végén sújtott le a Helene hurrikán, Észak- és Dél-Karolina államot érintve, nyomában súlyos árvizek alakultak ki, főként az Appalache-hegység déli vonulatainak lábánál. A két héttel később érkező Milton hurrikán szintén hatalmas károkat okozott, emberáldozatot is követelve.

A floridai magyarság több mint egy tucat szervezete a Magyar Közösségi Egyház szervezésében indított gyűjtést Hurrikánsegély néven, amelyhez október végéig várják a felajánlásokat. A felhívás szerint a természeti katasztrófák következtében több floridai család is teljes mértékben elveszítette otthonát.

A két hurrikán, a Helene és a Milton Florida nyugati partjainál érte el az Egyesült Államok szárazföldjét, azon a részen, ahol nagyobb magyar közösségek élnek - mondta el Pazaurek Piros tiszteletbeli konzul, a Hungarian Hub alapítója és vezetője az MTI-nek. A Daytona Beach-en élő magyar közösségi vezető arról is beszámolt, hogy a Milton hurrikán Sarasota és Daytona magyarjait érintette a legsúlyosabban, mind víz-, mind szélkárok formájában.