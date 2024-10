Külföld :: 2024. október 28. 10:34 ::

Túlságosan feszült volt a légkör a grúz választáson az Európa Tanács ízlésének, és még a nőknek szóló üzenetek is hiányoztak

A georgiai társadalmat élesen megosztó kampányt, a szavazókra gyakorolt nyomást és a nemrég elfogadott jogszabályok nyomán kialakult feszült légkört emelte ki az Európa Tanács a kaukázusi országban tartott parlamenti választásról szóló, vasárnap este kiadott közleménye.

A strassburgi székhelyű testület rámutatott arra, hogy bár a kampány általában szabadon zajlott, a jogi keret pedig megfelelő volt a választás lebonyolításához, a megfigyelők - a többi között az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) - mélyülő politikai megosztottságról és egyenlőtlen finanszírozásról számoltak be.

Aláhúzták továbbá a szavazókra nehezedő nyomást, a szavazatvásárlások gyanúját és a megfélemlítést, elsősorban a vidéki választókörzetekben.

"A választást súlyos, a politika és a média köreiben uralkodó megosztottság, az ellenzék és a civil társadalom elleni gyűlöletkampány és az elnök iránti ellenérzések árnyékolták be" - jelentette ki Iulian Bulai, az ET Parlamenti Közgyűlése (PACE) Georgiába küldött delegációjának vezetője.

Az ET emellett rámutatott arra is, hogy bár a georgiai alkotmány garantálja a nemek egyenlőségét, idén több olyan jogszabálymódosítást eszközöltek, amely a pártlistákon szereplő nők számának jelentős csökkenéséhez vezetett. Hozzátette, hogy a pártok programjaiban nem voltak kifejezetten nőknek szóló üzenetek, a politikában részt vevő nők pedig még mindig számos negatív előítélettel, olykor pedig még erőszakkal is szembesülnek.

A testület közleményében idézik továbbá a NATO-delegáció vezetőjét, Faid Öztrakot is, aki aláhúzta: a személyi szabadág iránti elkötelezettség, illetve a demokrácia és a jogállamiság tiszteletben tartása alapvető feltétele a NATO-tagságnak.

"Ez a választás a georgiai demokrácia újabb kritikus próbája volt, az ezt követő fejlemények pedig ismét próbatételt jelentenek" - tette hozzá.

Az ET aggodalmát fejezte ki továbbá amiatt, hogy a kampány során a kormányon lévő Georgiai Álom egyik képviselője azt mondta, fontolgatják az ellenzéki pártok betiltását a választást követően.

A médiára kitérve a közleményben felhívják a figyelmet arra, hogy Georgiában a sajtó nagy mértékben függ a politikai élet szereplőinek anyagi támogatásától, a megfigyelők szerint pedig a sajtóorgánumok "nyílt elfogultságáról" számoltak be. "Bár a közszolgálati médiában a jelöltekről leadott anyagok többnyire pozitív vagy semleges színben készültek, jelentősen több időt kaptak a kormánypárt jelöltjei" - olvasható a közleményben, amelyben egyúttal aláhúzták, hogy az újságírók biztonsága továbbra is aggodalomra ad okot.

(MTI)