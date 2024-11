Külföld, Háború :: 2024. november 6. 14:37 ::

Kreml-szóvivő: az ukrajnai konfliktust nem lehet egy éjszaka alatt lezárni

Nem világos, hogy gratulálni fog-e Vlagyimir Putyin orosz elnök Donald Trumpnak az amerikai elnökválasztáson bejelentett győzelméhez, az Egyesült Államok egy barátságtalan ország - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán újságíróknak. /Bővített hír./





Fotó: Sergei Bobylev / Pool / Sputnik / Reuters

"Nincs tudomásom az elnök terveiről, hogy gratuláljon-e Trumpnak a választások alkalmából. Ne feledjük, hogy egy barátságtalan országról van szó, amely közvetlenül és közvetve is részt vesz az államunk elleni háborúban" - nyilatkozott Peszkov.

Putyin egyébként csütörtökön Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub tanácskozásán fel fog szólalni, és kérdésekre is válaszol majd, így várhatóan ki fogja fejteni álláspontját az amerikai elnökválasztásról.

Az amerikai-orosz kapcsolatokról szólva Peszkov azt mondta, hogy ezek most történelmi mélyponton vannak, és jövőjük a következő amerikai vezetéstől függ. Hangsúlyozta, hogy Putyin továbbra is kész a konstruktív párbeszédre az Egyesült Államokkal, ám a jelenlegi amerikai kormányzat ezzel ellentétes álláspontot képvisel.

"Hogy mi lesz januárban, majd meglátjuk" - mondta.

Az arra vonatkozó kérdésre, hogy vajon a Kreml szerint Trump a közeljövőben felhívhatja-e Putyint az ukrajnai rendezés ügyében, és hogy az orosz elnök fogadja-e a hívást, a szóvivő így válaszolt: "Ezt talán nem tőlünk kellene megkérdezni. Még egyszer megismétlem és emlékeztetem önöket Putyin szavaira, melyek szerint nyitott a kapcsolatfelvételekre, a párbeszédre. De ez a mi álláspontunk, ez következetes, ez jól ismert a világban. Várjuk meg a konkrét tetteket".

Megjegyezte, hogy az ukrajnai konfliktust nem lehet egy éjszaka alatt lezárni.

Peszkov az orosz politikusoknak a Trump győzelmére adott optimista reakcióját azzal magyarázta, hogy a politikus, noha Oroszországgal kapcsolatban kemény kijelentéseket is tett a kampány során, hangot adott béketörekvéseinek is, és arról szólt, hogy "meg akarja szakítani ezt a spirált és totális politikát, amelynek célja a régi háborúk folytatása és új háborúk kirobbantása".

Kilátásba helyezte, hogy Oroszország a tettei alapján fogja megítélni az új amerikai kormányzatot. A szóvivő visszautasította a vádakat, amelyek szerint Oroszország megpróbálta befolyásolni az amerikai elnökválasztást. "Ami a befolyásolási vagy beavatkozási kísérletekre vonatkozó vádakat illeti, ezt mi határozottan visszautasítjuk, és megismételjük: nem avatkoztunk be, és nem is fogunk beavatkozni senkinek a belügyeibe. Nagyon szilárdak vagyunk abban a tekintetben, hogy megvédjük a saját belügyeinkbe való be nem avatkozással kapcsolatos érdekeinket" - mondta Peszkov.

A szóvivő amerikai belügynek nevezte a választások kimenetelét.

Azokat az állításokat kommentálva, amelyek szerint orosz domainekről amerikai szavazóhelyiségek felrobbantásával fenyegetőztek, a szóvivő kijelentette: "Nem ismerjük a részleteket, nem a mi dolgunk a szavazóhelyiségek biztonságának szavatolása. Önök tudják, milyen gyakran érkeznek különböző orosz intézményekbe bombafenyegetésről szóló hívások. És ezek mind külföldről, külföldi domainekről érkeznek". "Sajnos, minden országot érnek ilyen hatások" - tette hozzá a Kreml szóvivője.

Marija Zaharova külügyi szóvivő a Rosszija 24 hírtelevíziónak nyilatkozva azt mondta, hogy Trumpnak a konfliktusok megszüntetésének szükségességéről tett kijelentését konkrét lépésekkel kell alátámasztania. Méltatta, hogy a politikus a győzelmét bejelentve elismerte, hogy Amerikának elsőként a saját problémáinak megoldásával kellene foglalkoznia.

A Sputnik rádiónak Zaharova kijelentette, hogy Oroszország az amerikai elnökválasztás után is a saját célkitűzéseinek megfelelően fog haladni, az Egyesült Államok meg csak igyekezzen utolérni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szavazást számos törvénytelenség kísérte, az amerikai választási rendszert pedig problémákkal teli archaizmusnak nevezte.

(MTI nyomán)