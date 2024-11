Külföld, Elcsatolt részek :: 2024. november 7. 11:26 ::

A volt román elnöki tanácsadónak Trump győzelméről is a magyar revizionizmus jut eszébe

A volt külügyi államtitkár, a Román Diplomáciai Intézet korábbi vezetője, a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) akadémiájának oktatója szerdán a Digi 24 hírcsatornának nyilatkozva elevenítette fel a románok magyar területi igényektől való félelmét. Iulian Fota szerint Trump győzelme nyomán a térségünkben Orbán Viktor nyeri a legtöbbet, aki közismerten jó viszont ápol a megválasztott amerikai elnökkel. Fota szerint Orbán most „jó pályán” van, ezért nagyon óvatosnak kell lenni, „mit fog követelni”, írja az erdélyi Krónika.



Fotó: Iulian Fota / Facebook

A beszélgetés során felvetődött, hogy a Trump-kormányzat engedni fog-e Orbán kéréseinek.

„Meg kell vizsgálnunk, mik a kérések, mert nem igazán tudjuk. Amit pedig sejtünk, az nem tetszik nekünk, és lehet, hogy beigazolódik. Ezt még meg kell vizsgálni. Tehát még mindig nem tudjuk, mik Orbán Viktor kívánságai. Az világos, hogy követelni fog valamit. El kell ismerni Orbán Viktor érdemeit. Bátor volt, ihletett volt, megérezte, hogy mi az irány, következetes, lojális volt. Tehát nem véletlen, hogy az amerikai konzervatív mozgalom szereti Orbán Viktort. Orbán Viktornak van egy lehetősége, most van egy jó sávja. Hogy mit fog követelni, azt még meg kell nézni. Hogy a barátságot hogyan fogja tovább vinni” – mondta Fota.

A riporter a magyar kormányfővel szemben álló erők vádjait felidézve „Putyin barátjának” nevezte Orbán Viktort, és rákérdezett: ő teremthet kapcsolatot az Egyesült Államok és Oroszország között? Fota erre úgy válaszolt: ez azt jelentené, hogy „Közép-Európában sok-sok év után ismét egy revizionista program jelenik meg, és ez nagy baj lesz”.

„Ha valami ilyesmi fog történni, pontosan azért történik, mert Oroszország is revizionista, és vannak más revizionista államok is Európa ezen részén. És ha ezt a revizionista napirendet valóban elkezdik elfogadni, tolerálni, sőt talán még a Fehér Ház is támogatja, az egy nagyon nagy vízválasztó lesz” – jelentette ki.

Arra a felvetésre, hogy a Fehér Ház esetleg támogathatja „Orbán revizionizmusát”, Fota úgy reagált: ez az egyik nagy ismeretlen. „Őszintén remélem, hogy nem. Ezt még meg kell vizsgálni, de ez is egy lehetséges forgatókönyv” - mondta.

– A régiónkban sok olyan állam van, amely elégedetlen a múltbeli megállapodásokkal. Néhány 70-80 éves, néhány újabb, 20 éves. Ha ezek az államok összefognak, elkezdenek pedálozni, és revizionista programmal mennek a Fehér Házba, figyelembe véve az átmenetet és az új kormányhoz való viszonyukat, a dolgok bonyolulttá válnak. Úgy értem, ez a forgatókönyv mindig is lehetséges volt. De most valószínűbb, mint korábban. Európa jó okkal revizionizmusellenes. Európa azon az elképzelésen alapul, hogy az országokat jobbá kell tenni, nem pedig nagyobbá, ahogy Trump is tette. Jobbá akarja tenni az Egyesült Államokat, nem nagyobbá. Ez a fő tét már évek óta. És bejött. Európa sokkal virágzóbb, mindannyian békében élünk. De ez nem szüntette meg a történelmi frusztrációkat és az egyes határok felülvizsgálatára irányuló vágyakat. És még nem tudni, hogy a Fehér Ház mennyire tiszteli Európát: ha igen, akkor nem bátorítja a revizionizmust, ha viszont alárendelt helyzetbe akarja hozni, akkor elfoglalja valamivel. Ennek a revizionizmus a legjobb módja – vélekedett az egykori elnöki tanácsadó.