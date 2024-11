Külföld :: 2024. november 8. 10:42 ::

Nevada is Trumpé

Ugyan már magyar idő szerint szerda reggel lehetett tudni, hogy a republikánus jelölt Donald Trump nyerte az amerikai elnökválasztást, néhány lassan számoló államban még nem hirdették ki az eredményt az amerikai tévék. Hogy miként döntenek, már nem osztott, nem szorzott, ugyanis az amerikai választási rendszerekben az egyes megnyert államok után – nagyjából lakosságarányosan – járó elektorokat kell megszerezni, és ezek többsége már megvolt Trumpnak szerdára.

Már akkor várható volt, hogy Nevadában is a republikánus jelölt fog nyerni. Nevadában mindenesetre csütörtökre hirdetett eredményt a CNN: Donald Trump vitte el a hat elektort. Trump végül 50,8 százalékot nyert a demokrata Kamala Harris 47,3 százalékával szemben. Érdekesség, hogy volt olyan opció, hogy egyik jelölt sem szimpatikus a választópolgároknak, erre 1,3 százaléknyian szavaztak. Harris a megyék közül mindössze a Las Vegast is magában foglaló Clarkot tudta vékonyan megnyerni, míg Trump több megyében brutális, 80 százalék feletti eredménnyel győzött.

Arizonában még mindig nincs meg a nagy tévék által valószínűsített végeredmény, a voksok 74 százalékának összeszámolása után azonban Trump aránylag biztosan vezet: 52,5 százalékon áll, szemben Harris 46,6 százalékával (a harmadik párti jelöltek együtt kb. 1 százalékot szereztek). Arizona egyébként 11 elektori szavazatot ér. Arizona nélkül jelenleg 301-226 az állás Trump javára, Arizonával együtt pedig 312 elektorral zárhat majd.

A CNN szerint a szenátusban még mindig 52-44 az állás a republikánusoknak, szóval megvan a többségük. Ez azt is jelenti, hogy négy államban még mindig nem hirdettek végeredményt, Nevadában és Arizonában a demokraták vezetnek, Pennsylvaniában a republikánus jelölt, míg Maine-ben egy – gyakran a demokratákkal szavazó – független. A szenátusi választáson a 100-ból (tagállamonként két hely) 34-et szavaztattak meg a mostani szavazáson a lakosokkal.

A képviselőházban szorosabb lett a két nagy párt meccse, jelenleg a republikánusok vezetnek 212-200 arányban úgy, hogy 218-tól van meg a többség. Jelenleg többek közt Washington, Oregon, Kalifornia, Arizona, Colorado, Texas, Ohio, Iowa, Alaszka és Maine államokban nem hirdettek még győztest bizonyos kongresszusi körzetekben. Mint írtuk, ha ezt a házat is elviszik a republikánusok, majdnem teljhatalommal kormányozhatnak, hisz akkor az elnöki poszt mellett a kongresszus alsó- és felsőháza is az övék lenne (persze alkotmányozó többségük nem lesz, és ahhoz egyébként még a tagállamok is kellenek – a szerk.), miközben egy konzervatív többségű legfelsőbb bíróság áll mögöttük, felettük.

(Telex nyomán)