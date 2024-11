Külföld :: 2024. november 25. 19:21 ::

Lemondott pártelnöki tisztségéről a román kormányfő

Lemondott a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöki tisztségéről hétfőn Marcel Ciolacu román miniszterelnök, miután a hétvégi elnökválasztási forduló végeredménye szerint a voksok 19,15 százalékát megszerezve nem került be a második fordulóba.

A pártot négy éve vezető politikus újságíróknak azt mondta: az ő hibája a rossz eredmény, és lemondását már vasárnap este benyújtotta a PSD főtitkárának.

"A lemondás egyoldalú döntés, ezzel ezt a témát lezártuk. Vasárnapig (a parlamenti választásig) a kollégáim mellett maradok, hogy kidolgozzunk egy menetrendet a belső választásokra" - jelentette ki Ciolacu.

A PSD székházába érkezésekor nyilatkozó politikus hozzátette: a kormány élén marad egy új parlamenti többség megalakulásáig, de a PSD-ben szervezendő tisztújítás során nem pályázik más tisztségre.

Marcel Ciolacu elmondta: írt és telefonálni is próbált a második helyen végzett Elena Lasconinak - sikertelenül. "Feltehetően pihen" - fűzte hozzá.

"A PSD nem fog semmilyen óvást benyújtani, bármilyen kicsi is a különbség. A demokrácia szabályainak tiszteletben tartása fontosabb bármilyen önös érdeknél" - szögezte le a kormányfő.

A szavazatszámlálás befejezése után nem sokkal lemondott a PNL élén betöltött elnöki tisztségéről Nicolae Ciuca szenátusi elnök is. Interneten közzétett videóüzenetében kifejezte abbéli meggyőződését: a PNL-nek vannak erőforrásai arra, hogy hibáiból és a most kapott "leckéből" tanulva talpra tudjon állni. Ugyanakkor leszögezte: a párt továbbra is ragaszkodik euroatlanti elkötelezettségéhez.

A PSD és a PNL a jelenlegi román parlament két legnagyobb pártja. Együttesen 71 százalékos többégük van a törvényhozásban. Idén júniusban a PSD-PNL közös európai parlamenti jelöltlistája a szavazatok 48,6 százalékát kapta meg Romániában.

A helyhatósági voksoláson a PSD a megyei önkormányzati testületekre leadott szavazatok 33,9 százalékát szerezte meg, míg a PNL 30,1 százalékot. A vasárnapi államfőválasztáson a kormánypártok jelöltjei együttesen a voksok kevesebb mint 28 százalékát szerezték meg.

(MTI nyomán)