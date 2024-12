Tán nem meglepő, hogy rassz szempontjából Trump a fehérek között a legnépszerűbb, 57 százalékuk szavazott a republikánus elnökjelöltre. A legnépszerűtlenebb természetesen a feketék körében (13%), de még így is növelni tudta a támogatottságát a köreikben, pedig a néger nők körében Harris 91 százalékot (!) tudhatott magáénak. Ezek az adatok mindent elárulnak a fehér-fekete ellentétről az Egyesült Államokban, de a helyzet ennél azért egy fokkal bonyolultabb.

Az egyre súlyosabb gazdasági problémák miatt a republikánusok egyre népszerűbbek az alacsony státuszúak körében. Trump növelni tudta a támogatottságát a fekete férfiaknál, hiszen míg Bidenre 79 százalékuk szavazott, Harrisre már csak 77 százalék. Trump többséget szerzett a latin-amerikai férfiak körében, viszont érdekesség, hogy a fehérek (nők és férfiak együtt) esetében Trump népszerűsége olvadt, vagyis inkább hibahatáron belül stagnál. Míg 4 évvel ezelőtt 20 százalék volt az előnye a republikánusoknak ebben a csoportban, ez idénre 16 százalékra csökkent, ami azt jelenti, hogy a demokraták növelik a fehér szavazók létszámát. Amúgy a republikánusok esetében a fehér férfiaknál ez az olvadás folyamatos tendencia, négy éve is csökkent a nyolc évvel ezelőttihez képest (erre már 2020 novemberében is felfigyeltem, itt írtam a lehetséges okokról. A latin-amerikai nők körében is növekedett Trump népszerűsége 2020-hoz képest 30-ról 38 százalékra, ahol azonban reménytelen a republikánusok helyzete, az a néger nők. Érdekesség még, hogy az egyetlen rassz, ahol a nők többségben Trumpra szavaztak, az a fehér.