2024. december 4.

Őrizetbe vették Kolumbia legnagyobb csempészét Portugáliában

Őrizetbe vettek Portugáliában egy férfit, akit Kolumbia legnagyobb csempészének tartanak - közölte szerdán a portugál rendőrség.

A portugál hatóság nem közölte a körözött bűnöző nevét, de diplomáciai források megerősítették, hogy az alvilágban Törpe becenéven ismert, 62 éves Diego Marínról van szó. Azzal gyanúsítják, hogy 2023 óta irányított egy kolumbiai bűnözői hálózatot, amely a csempészet mellett tisztségviselők megvesztegetésével foglalkozott.

A közlés szerint a spanyol állampolgársággal is rendelkező férfit Portugália északi részén fogták el egy olyan művelet eredményeként, amelyben a spanyol rendőrség is közreműködött. Tavasszal már elfogták Spanyolországban is, de a kiadatási eljárás idejére - bár útlevelét bevonták - szabadlábra helyezték, ő pedig eközben átszökött Portugáliába.

Gustavo Petro kolumbiai államfő nemrég Pedro Sánchez spanyol miniszterelnököt kérte, járjon közben annak érdekében, hogy a "csempészfejedelemnek" tartott Marín a kolumbiai igazságszolgáltatás kezébe kerüljön.

(MTI)