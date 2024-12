Külföld, Anyaország :: 2024. december 9. 15:39 ::

Újszülöttek megölését törvényesítené az abortuszlobbi

A „születés utáni abortusz” bevezetését kezdeményezték szélsőliberálisok, akik az egészséges újszülött megölését is indokoltnak tartják, ha miatta „veszélybe kerülne a család jóléte”, vagy például az anyát elhagyja a társa, s így a gyermekvállalás „elviselhetetlen terhet jelentene a nő egészsége szempontjából”. Ezekkel az érvekkel ölik meg a magzatkorú gyermekeket is Magyarországon a hatályos „magzatvédelmi” törvény szerint.

A szélsőségesen életellenes gondolatsor először a brit Journal of Medical Ethics cikkében fogalmazódott meg. Alberto Giubilini és Francesca Minerva azzal érvelnek, hogy szerintük az újszülött, akárcsak a magzat, „nem tényleges személy”, és morális értelemben nincs joga az élethez. Az, hogy ember lehet belőle, „erkölcsileg irreleváns” és „az örökbefogadás nem mindig szolgálja az emberek tényleges legjobb érdekét”. Mindezek alapján lobbiznak azért, hogy engedélyezzék a „szülés utáni abortuszt”, azaz az újszülött megölését „minden olyan esetben, amikor az abortusz is megengedett.”

A magzatgyermekek teljes tárgyiasítása, illetve az abortuszokon alapuló szervkereskedelem a Planned Parenthood botrányaiból már ismert az Amerikai Egyesült Államokban, ahol az életellenes propagandával szemben példaként állítják Magyarországot:

Azt persze nem tudják, ez hazánkban nem állami kampány, hanem Novák Előd társadalmi célú hirdetése, melyet ráadásul kitiltott a fideszes média „a gyermektelenek érzékenységére” hivatkozva.

Hazugság az Alaptörvényben: „a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg”



Az „Orbán-kormány abortuszpolitikája = Gyurcsány-kormány abortuszpolitikája” üzenettel hívta fel a figyelmet Dúró Dóra sok éven át, hogy változtatni kellene. „Szívügyünk a szívhangtörvény (az abortusz előtt a gyermek szívhangjának meghallgattatása tájékoztatásul a döntés súlyára vonatkozóan), melynek bevezetésével esélyt adnánk a magzati életkorú gyermekeknek, hogy legalább az utolsó szó jogán életükben egyszer kommunikálni tudjanak saját édesanyjukkal, tehát a Mi Hazánk Mozgalom javaslata nem szigorítást, csupán tájékoztatást jelent” – fogalmazott a Mi Hazánk politikusa. Bár többször leszavazták kezdeményezését, végül bevezették a szívhangrendeletet Dúróék hosszú küzdelmének eredményeképp.

Hazánkban az abortusz a vezető halálok . Az abortusz a családon belüli erőszak legelterjedtebb és legbrutálisabb formája, mely a legártatlanabb és legvédtelenebb emberek, azaz a magzatok ellen irányul. Pedig a gyermeket nem kötelező felnevelni, örökbe is lehet adni, sokan várnak rá… Az életünk ugyanis a fogantatás pillanatában kezdődik, s egyenértékű bárki máséval. Védjük meg a magzatgyermekeket, minden emberi életet! Segítsünk az édesanyáknak, hogy terhesnek tűnő állapotból várandóssá legyenek! – hívta fel a figyelmet Novák Előd, állami kampányokat is kiegészítve magzatokra utaló felirattal:

Az Alaptörvény szép szavaival szemben valójában „bemondásra” végzik az abortuszokat, indoklás nélkül kérhető, és a helyzet vizsgálata nélkül el is végzik a terhességmegszakítást állami támogatással. Sokan tévesen egyfajta fogamzásgátlóként alkalmazzák az abortuszt, vagy egy fogászati beavatkozás szintjén kezelik ezt a súlyos döntést. Még az édesanya sem kap tájékoztatást döntése súlyáról, következményeiről. Ezért volt szükség a szívhangrendeletre, mely nem szigorítást, hanem tájékoztatást jelent, fogalmazott Novák Előd, aki szerint következő lépésként az apákat is be lehetne vonni a szívhang meghallgatásába, a nőgyógyászatok folyosóin pedig társadalmi célú hirdetéseinek kiplakátolását javasolta kötelezővé tenni, mint korábban a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatával tették.

A nemzetközi helyzet fokozódik



Új-Zélandon a 2020 óta hatályban lévő szabályozás az alábbiakat teszi lehetővé:

az abortusz bármilyen indokkal kérhető (pl. nemi szelekció), egészen a születés időpontjáig,

a közvetlenül születés előtti magzatok számára sem kell fájdalomcsillapítót adni,

sikertelen abortusz esetén az érintett magzatok/újszülöttek számára nem kell orvosi segítséget nyújtani.



Jacinda Andern, Új-Zéland miniszterelnöke és Emmanuel Macron boldog egyetértésben „egy szép új világ felé”

Franciaország, élükön Macronnal komoly befolyást tud gyakorolni az Unióra. Ők az első olyan nemzet (vagy lassan inkább már csak ország), mely alkotmányba foglalta, hogy a nő számára garantált a magzatgyilkosság szabadsága.

Németország is liberalizálná az abortusz szabályozását. A 2023-as adatok szerint mintegy 106 ezer terhességmegszakítás történt országukban, ami az elmúlt tíz évben a legmagasabb érték. Az abortuszt kérő nők jelentős száma (42%) még gyermektelen.

Svájcban lehetővé teszik 18 évesnél fiatalabb várandósok számára a szülők beleegyezése vagy értesítése nélkül is a terhesség „megszakítását”.

Az LMBTQSTB-lobbihoz hasonlóan vajon mi jöhet még az abortusz terén?

(VG - Infostart - Vasárnap.hu nyomán)