Timmermanre csütörtökön találtak rá az amerikai újságírók, miután kisétált a börtönből, ahol állítása szerint hét hónapig raboskodott. A férfi azt mondta, "spirituális céllal" ment Szíriába, de illegálisan kelt át a határon Libanonból, ezért a határőrök elfogták és bebörtönözték.

Elmondása szerint a börtönben szerzett tapasztalatai nem voltak túl rosszak, csak azt nehezményezte, hogy nem engedték ki őket sokszor a mosdóba, csupán napi háromszor. Azt mondta, sosem verték meg a börtönben.

Timmerman azt mondta, hogy egy nagy csoporttal együtt hagyta el a börtönt gyalog, majd Jordánia felé vette az irányt. Azt mondta, kicsit félt, amikor elhagyta a börtönt, és nem is igazán dolgozta még fel, hogy szabad. "Azóta inkább amiatt aggódom, hogy minden éjjel találjak egy helyet, ahol aludhatok" – mondta.

A férfivel a CNN is készített egy videós interjút, amelyben arról is beszél, hogy 2024 áprilisában érkezett Libanonba.

Hogy mikor volt pontosan Magyarországon, egyelőre nem ismert. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége azt írta, adatvédelmi okokból nem közölhetnek semmiféle információt. A rendőrség azt közölte, hogy a férfi eltűnését 2024. július 20-án jelentették be a rendőrségen, amely alapján haladéktalanul, még aznap elrendelték a körözését. Ezen túlmenően a rendőrség 2024. augusztus 26-án egy felhívást is közzétett. A rendőrség hivatalos értesítést a férfi hollétéről nem kapott, így a körözés továbbra is élő