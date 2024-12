Külföld :: 2024. december 15. 09:19 ::

Dél-Korea ideiglenes elnöke Észak-Koreáról és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyalt Joe Bidennel

A Dél-Koreában az elnöki feladatkört ideiglenesen ellátó Han Dokszu miniszterelnök telefonon tárgyalt Joe Biden amerikai elnökkel a kétoldalú kapcsolatokról és a Koreai-félsziget helyzetéről a dél-koreai miniszterelnöki kabinet közleménye szerint.

A vasárnap hajnalban lezajlott megbeszélésen Han Dokszu hangsúlyozta, hogy a kormány folytatja kül- és biztonságpolitikáját, továbbra is habozás nélkül támogatja az Egyesült Államokkal kötött szövetséget, és erőfeszítéseket tesz annak fejlesztésére. Rámutatott arra is, hogy most minden eddiginél fontosabb a szövetség védelmi képességének fenntartása egy olyan helyzetben, amikor nő az észak-koreai fenyegetés.

Joe Biden biztosította az elnöki feladatkört ideiglenesen ellátó Han Dokszut, hogy az Egyesült Államok kész megvédeni szövetségesét, és ígéretet tett arra, hogy tovább erősítik a háromoldalú együttműködést az Egyesült Államok, Dél-Korea és Japán között.

A dél-koreai parlament szombaton szavazta meg Jun Szogjol elnök hivatalból való elmozdítására benyújtott indítványt a hadiállapot bevezetése miatt. Az ellenzék által kezdeményezett alkotmányos vádemelési (impeachment) eljárás megindítását célzó javaslat több mint kétharmados többséget kapott az egykamarás nemzetgyűlésben.

Az elnöki tisztséget az alkotmánybíróság végleges döntésének meghozataláig ideiglenesen Han Dokszu miniszterelnök vette át.

(MTI)