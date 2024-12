Külföld :: 2024. december 19. 08:59 ::

Brit Iparszövetség: négy éve nem mért ütemben esik a gyáripar teljesítménye

Négy éve nem mért ütemben esik a brit gyáripar teljesítménye a szerdán közölt legfrissebb felmérés szerint.

A Brit Iparszövetség (CBI) negyedéves vizsgálata alapján a decemberrel záruló három hónapra a feldolgozószektor vállalatainak várakozásaiból képzett súlyozott egyenleg - vagyis a termelésük növekedésére, illetve visszaesésére számító gyáripari cégek százalékos arányának különbsége - mínusz 25.

A CBI hangsúlyozza, hogy az előző negyedévben mínusz 12 volt ez az egyenleg.

A mostani összesítés alapján a felmérésbe bevont iparvállalatok 42 százaléka számolt be arról, hogy a negyedik negyedévre termelésének visszaesésétől tart, és mindössze 17 százalék bízik termelési volumenének növekedésében.

A következő három hónapra várt megoszlás még gyengébb: a CBI vizsgálatában részt vevő vállalatok 47 százaléka számol termelésének csökkenésével, 16 százalék vár növekedést, vagyis a nettó egyenleg mínusz 31.

A CBI hangsúlyozza, hogy az egyenlegek 1995 óta számolt hosszú távú átlaga plusz 8.

Az iparszövetség kiemeli azt is, hogy a feldolgozóipari kibocsátás 2020 augusztusa - a koronavírus-járvány első, intenzív hulláma - óta nem volt olyan alacsony, mint most, és a következő negyedévre szóló várakozások is 2020 májusa óta a leggyengébbek.

A brit gyáripar és a gazdaság egészének gyenge teljesítményét a legutóbbi aktivitási és növekedési adatok is jelezték.

Az S&P Global pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit vállalati szektor beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) előzetes felmérése szerint a brit feldolgozóipar decemberi beszerzésimenedzser-indexe (BMI) 47,3-re - 11 havi mélypontra - csökkent a novemberben mért 48,0-ról.

Az 50 alatti BMI-indexek a vizsgált szektorok aktivitásának gyengülését jelzik, vagyis a 47,3-es decemberi gyáripari adat a brit feldolgozószektor teljesítményének gyorsuló ütemű visszaesésére vall.

A brit statisztikai hivatal (ONS) legfrissebb becslése szerint októberben 0,1 százalékkal csökkent havi összevetésben a hazai össztermék (GDP), vagyis a brit gazdaság egészének bruttó termelési értéke.

Szeptemberben ugyanilyen mértékű GDP-visszaesést mértek. Az októberi újabb csökkenés meglepetésként érte az elemzőket és a piaci szereplőket, mivel az előrejelzések 0,1 százalékos növekedést valószínűsítettek arra a hónapra.

Az októberi adat azt jelenti, hogy a nyár eleje óta csak egyetlen olyan hónap volt, amikor nőtt a brit hazai össztermék értéke: júniusban és júliusban stagnált a GDP, és csak augusztusban mértek 0,2 százalékos havi növekedést az euróövezeten kívüli legnagyobb európai gazdaságban.

(MTI)