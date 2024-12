Külföld, Háború :: 2024. december 20. 15:02 ::

Netanjáhu ezúttal nem utazik Auschwitzba - a letartóztatástól tart a "gázai mészáros"

2025. január 27-én emlékeznek az auschwitzi tábor felszabadításának 80. évfordulójára. Az eseményen ezúttal nem lesz jelen Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök, miután mindkettőjük ellen letartóztatási parancsot adott ki a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság. Władysław Bartoszewski, lengyel külügyminiszter-helyettes a Rzeczpospolitának elmondta: a lengyelek kötelesek tiszteletben tartani a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság határozatait. A megemlékezésen a zsidó államot ezúttal Gideon Száár külügyminiszter képviseli Auschwitzban – írja a Rzeczpospolita lengyel és a Jediot Aharonot izraeli napilap honlapja.



Binjámin Netanjáhu (fotó: AFP)

Január 27-én, a Nemzetközi Holokausztnapon Lengyelországban megemlékezést tartanak abból az alkalomból, hogy a Vörös Hadsereg 80 évvel ezelőtt szabadította fel az auschwitzi tábort. Az évenként megtartandó évfordulós eseményen eddig majdnem mindig részt vett az izraeli miniszterelnök, az államelnök és az izraeli hadsereg légiereje, magas rangú tisztjei. Az idén azonban Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök nem lesz jelen az auschwitzi megemlékezésen. Jichák Herzog izraeli államelnök sem utazik el Auschwitzba. A zsidó államot legmagasabb szinten Gideon Száár külügyminiszter képviseli. Netanjáhu, a „gázai mészáros” ugyanis attól tart, hogy a lengyelek tiszteletben tartják a Nemzetközi Büntetőbíróság által ellene kiadott elfogatóparancsot, azaz letartóztatják és kiadják Hágának.



Binjámin Netanjáhu kéjesen vigyorog a népirtás színhelyén – a Gázai övezet északi részében (fotó: Roi Ávrahám)

A Rzeczpospolita (Köztársaság) című lengyel újság megjegyzi: Binjámin Netanjáhu hivatala nem is jelezte a lengyel hatóságoknak, hogy részt kívánna venni a január 27-ei megemlékezésen. A világ számos vezető politikusának részvételével tartandó megemlékezés szervezéséért felelős Władysław Bartoszewski, lengyel külügyminiszter-helyettes a Rzeczpospolitának elmondta: A lengyel hatóságok kötelesek tiszteletben tartani a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság határozatait, tekintet nélkül arra, hogy ki ellen adták ki az elfogató parancsot. Egy névtelenséget kérő lengyel diplomata ezzel kapcsolatban az újságnak kijelentette: „azért is be kell tartanunk a Nemzetközi Büntetőbíróság rendelkezéseit, mert reményeink szerint végre Vlagyimir Putyin is megjelenik majd a hágai bíróság színe előtt”.



Vlagyimir Putyin és Binjámin Netanjáhu leleplezi a Leningrád ostroma idején meghaltak emlékművét a jeruzsálemi Sacher parkban 2020. január 20-án – 2025-ben mindkettőnek nem tanácsos Auschwitzba utazni (fotó: Reuters)

Hering J. – Kuruc.info