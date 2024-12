Külföld :: 2024. december 20. 19:15 ::

Fekete republikánus nő lett az év antiszemitája a mindig rettegők szavazásán

November végén beszámoltunk róla, hogy a mindig rettegők egyik amerikai szervezete, a Stop Antisemitism szavazást indított, hogy ki legyen az év antiszemitája.

A 10 jelöltből végül a "konzervatív" politikai kommentátor, a fekete Candace Owenst lett az első. Owens azzal került a zsidók listájára, hogy úgy hivatkozott a holokausztra, mint "egy majdnem megtörtént etnikai tisztogatásra", továbbá szovjet propagandának nevezte azt, hogy Mengele bizarr kísérleteket végzett.



Candance Owens

Owens egyébként megkérdőjelezi azt az állítást is, hogy a fehér felsőbbrendűség még ma is komoly hatást gyakorolna a társadalomra - vagyis nem lehet mindenért a fehér nácikat hibáztatni. Kijelentette, hogy jelenleg az USA biztonságára nem a KKK, hanem az Antifa jelenti a veszélyt. Owens szkeptikus volt a Covid-hisztériával és az oltásokkal kapcsolatban is.

A Stop Antisemitism közzétette, hogy Owens 30.000 szavazattal nyert. Korábban egy győztes sem kapott ennyi voksot. A zsidó szervezet úgy kommentálta, hogy "könnyű győzelem volt ez, mert Owens 2024-ben leleplezte szunnyadó antiszemita hitét". Jelentsen ez konkrétan bármit.



"Mazel Tov Candance" - írja a zsidó szervezet a honlapján

Owens a győzelmére úgy reagált, hogy "a cionisták nincsenek kapcsolatban a valósággal". Kijelentette, hogy pont ugyanolyan őrültek, mint korábban a BLM mozgalom hangadói, mert míg előbbiek mindenbe antiszemitizmust látnak bele, addig az utóbbiak mindenben rasszizmust és fehér szupremácizmust véltek felfedezni.

Owens egyébként büszke a díjra, és köszöntet mondott mindenkinek, akik rá szavaztak.

Owens mögött a dobogón Hasan Piker török-amerikai származású, egyébként progresszív baloldali és LMBTQP-lobbista YouTube-streamer, valamint Greta Thunberg végzett.

KG - newsone.com nyomán