Külföld, Anyaország :: 2025. január 2. 14:10 ::

Kemény évkezdet: egekben a gázár, drágul a tankolás

Több mint egy éve nem járt 50 euró felett a földgáz jegyzése, most azonban visszatértek a rég nem látott árak. Dráma nincs, de nem tett jót az európai piacnak, hogy Ukrajnán keresztül szerdától egy darab molekula sem érkezik, írja az Economx.

Több mint egyéves rekordra emelkedett a földgáz ára a holland energiatőzsdén. Utoljára 2023 novemberében járt 50 euró felett a megawattóránkénti jegyzésár, az egy hónapos szállításra szóló kontraktus árfolyama azonban ismét ezekre a szintekre tért vissza. Az emelkedéshez hozzájárult, hogy január 1-jén a Gazprom bejelentette, leállította az Ukrajnán át Európába irányuló exportot, mert a tranzitszerződések kifutottak, és azokat nem újították meg a háborúban álló felek. (Mert a kijevi maffia nem volt erre hajlandó, csak ez kimaradt a cikkből - a szerk.) A tőzsdei gázár tavaly februárban volt mélyponton, amikor 30 euró alá bukott a jegyzés, azóta lassú, trendszerű emelkedés jellemző.

Gyorsan apadnak a készletek

Mivel az orosz beszállítások teljesen leálltak Ukrajnán keresztül, az árakat a tőzsdén most az mozgathatja, milyen gyorsan kezdenek apadni az európai tárolók. Az előjelek nem a legjobbak, a betározott mennyiség 2021 óta nem csökkent ilyen nagy sebességgel, bár a mostani helyzet egybeesik azzal, hogy a kontinens számos országában fagypont alá esett az éjszakai átlaghőmérséklet. De az európai tárolók átlagos töltöttsége még így is 75 százalékos.

Becslések szerint az ukrajnai tranzit kiesése 6 milliárd dolláros éves bevételkiesést jelent Oroszországnak.

Az Erste csütörtöki elemzése kitért rá, hogy az orosz gáz jelenleg az EU importjának mindössze 15 százalékát teszi ki, aminek egyharmada érkezett Ukrajna felől. Az EU szerint így a hatás minimális lesz, a hiányzó mennyiség alternatív útvonalakon keresztül, például tengeri úton szerezhető be.

A Bloomberg összeállítása szerint kizárt, hogy Európa kifogyjon a földgázból ezen a télen, a felkészülés a következő fűtési szezonra azonban drágább lehet, mivel a nyári szállításra szóló határidős árak magasabbá váltak a 2025-2026 téli időszakénál, vagyis drága lesz a készletek feltöltése.

LNG van, de tengerpart nélkül drága

Arról különben nincs szó, hogy egyáltalán ne jönne orosz gáz Európába, Törökországon (TurkStream) keresztül lehet vásárolni, így szerez földgázt például Magyarország. De azzal, hogy a vezetékes szállítás megszűnt Ukrajnán keresztül, Európa még több cseppfolyósított földgázra (LNG) szorul, akár Oroszországból. A háborúban álló ország egyébként tavaly Európa második számú LNG beszállítója volt az Egyesült Államok után. A tengerparttal nem rendelkező Közép-Európai országok számára azonban az LNG nagyon drága alternatíva a szállítás, az újragázosítás és annak továbbszállítása miatt.

Foghatják a fejüket a hazai autósok

A földgázzal párhuzamosan az olajárak is emelkednek, az irányadó Brent hordónkénti ára 75 dollár fölé került csütörtökön, ami utoljára november végén fordult elő. Az emelkedést az is támogatja, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök az újévi beszédében azt mondta, több gazdaságélénkítő intézkedéssel készülnek 2025-re. Mindez nem sok jót jelent a hazai autósoknak, január 2-án a gázolaj jegyzésára a mediterrán tőzsdén 700 dollár/tonna közelébe emelkedett. Ráadásul a hazai üzemanyag-importőröknek forintban ez még többe kerül: a dollár-forint keresztárfolyam csütörtökön 397 körül mozgott. Itthon ráadásul szerdától emelkedett a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árának a jövedéki adója is, ami önmagában 6,25 és 5,86 forintos literenkénti drágulást jelent, az áfa-val együtt 8 és 7,4 forintot.