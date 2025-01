Külföld :: 2025. január 4. 19:18 ::

Trumppal barátkozna az afganisztáni tálib kormány is

Sir Mohammad Abbász Sztanekzai, az afganisztáni tálib kormány külügyminiszter-helyettese szombaton közölte, hogy jó kapcsolatokat szeretne ápolni az Egyesült Államokkal.

Egy kabuli rendezvényen felszólalva Sztanekzai arra kérte Donald Trump megválasztott amerikai elnököt, hogy változtasson országának Afganisztánnal kapcsolatos politikáján, és léptessen életbe új politikát a tálibok és az Egyesült Államok által 2020-ban aláírt dohai megállapodás alapján.

Az iszlamista afgán kormányt a nemzetközi közösség nem ismeri el, egyebek között a nőkkel és lányokkal való bánásmód miatt, amelyet mások mellett az ENSZ is elítélt.

A külügyminiszter-helyettes most felsorolta a kapcsolatok javításának a feltételeit is, közöttük a gazdasági szankciók feloldását, a külföldi bankokban lévő, befagyasztott afgán kinnlevőségek feloldását, a tálib vezetők eltávolítását a feketelistákról, az Afganisztán belügyeibe való be nem avatkozást és a tálib kormány elismerését.

(MTI)