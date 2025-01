Külföld, Videók :: 2025. január 10. 07:30 ::

Alice Weidel arról csacsogott Elon Musknak, hogy Hitler valójában kommunista volt

Alice Weidel, az Alternatíva Németországnak (AfD) párt társelnöke szerint Angela Merkel, az első zöld kancellár tönkretette Németországot, rákényszerítette a németekre az illegális migrációt, és megtörte a német gazdaság gerincét energiapolitikájával. Alice Weidellel Elon Musk amerikai milliárdos üzletember készített interjút, amelyet az X-en közvetítettek.



Fotó: picture-alliance/dpa/M. Kappeler

Weidel emlékeztetett arra, hogy Németország az egyetlen nagy ipari ország, amely lekapcsolta az atomerőműveit, miközben egy ipari országot csak nap- és szélenergiával nem lehet üzemeltetni. Elon Musk ezen a ponton közbeszólt: bár nagy rajongója a napenergiának, úgy látja, hogy Németországon télen nem süt eleget a nap, így valamilyen más energiahordozóval ki kell azt egészíteni, az pedig rossz döntés volt, hogy Németország kiszállt az atomenergiából.

Weidel azzal folytatta, hogy az AfD vissza szeretné vezetni Németországot a technológiai nyitottsághoz, és kifogásolta, hogy egyetlen atomerőmű kiváltásához 1250 szélkerékre van szükség, melyek telepítése az előírt minimumtávolságok betartásával több mint 100 négyzetkilométernyi területet, Stuttgart város területének felét igényli. Kritizálta azt is, hogy a német kormány épp akkor zárta be az utolsó atomerőművet, amikor Oroszországból leállt az olcsó gáz szállítása. Musk jelezte: ez a legőrültebb dolog, amit valaha hallott.

Weidel szerint az AfD, bár rendkívül negatívan ír róluk a sajtó, egy konzervatív-liberális párt, amely radikális bürokráciacsökkentést is szeretne. Megkérdezte Musktól, tudja-e, micsoda tortúra Németországban vállalkozást indítani. Musk jelezte, hogy tudja, mert volt dolga ott, és megtapasztalta, hogy őrületes mennyiségű szabályt kell ott betartani. Az engedélyeztetési dokumentáció 25 ezer oldal volt, ki kellett nyomtatni, oldalanként lepecsételni, és számos másolatot is kellett róla készíteni - azaz az anyag megtöltött egy kamiont.

Meg kell változtatni a szabályokat - fogalmazott a techmilliárdos, aki szerint a fejlett ipari országoknak meg kell tanulniuk, hogy csak azokat a szabályokat hagyják életben, amelyek nettó hasznot hoznak.

Weidel jelezte, hogy egy átlagos német alkalmazott a magas adók miatt az év több mint felében az államnak dolgozik, amely ráadásul még diszfunkcionális is, nem biztosít megfelelő oktatást, az iskolákban, egyetemeken például alig tanulnak a diákok mást, mint gender studiest, Németország PISA-eredményei pedig a béka tompora alatt vannak. "Az egyik oka annak, hogy a fiatalok most már ránk szavaznak, az, hogy rendes oktatási rendszert akarnak, amely ellátja őket a megfelelő képességekkel" - fogalmazott a társelnök, aki szerint az oktatásban vissza kell térni az érdemalapúsághoz, és ki kell vezetni a "szocialista gender-cuccokat". Musk ezt úgy kommentálta: úgy látja, hogy Németországot is erősen megfertőzte a "woke agyvírus".

Weidel ezt követően tovább sorolta Németország problémáit: bár Németország tavaly több mint egybillió euró jövedelemadót szedett be, az állam nem tud bánni az adófizetők pénzével, és a migránsoknak nyújtott szociális segélyekre fordítja azt. 2015 óta szerinte hétmillióan jöttek be az országba, ezek 57 százaléka papírok nélkül, mert a rendszer megengedi a migránsoknak, hogy a határ előtt eldobják a papírjaikat, s így papírok nélkül már nem lehet őket deportálni.

Musk jelezte, hogy ugyanez történik az Egyesült Államokban is, a határ mexikói oldalán hegyekben állnak a kidobott útlevelek, személyazonosító okmányok. A Tesla-vezér nem is érti, mi tartja vissza a migránsokat attól, hogy még nagyobb számban jöjjenek Amerikába, mert olyan könnyű a gazdag negyedekben bűnözőként karriert csinálni, lényegében csak az korlátozza be, hogy mennyit lophatsz, ha fáj a hátad a lopott áru cipelésétől.

Weidel és Musk ezt követően azon viccelődtek, hogy Muskot most mindenki támadja azért, mert állítólag beavatkozik a német belpolitikába, ám akkor senki sem tiltakozott a fősodratú médiában, amikor Bill Gates és Soros "György" avatkozott be.

Ezután a cenzúráról beszélgettek, amiről Weidel elmondta: Adolf Hitler azért nyerhetett egykor választást, mert "az övé volt a média". Weidel elmondta Hitlerről, hogy ő vállalatokat államosított, azaz kommunista volt, ők, az AfD pedig ennek épp a szöges ellentettje, ők meg szeretnék szabadítani az embereket az államtól. Önállóan gazdálkodó, önállóan gondolkozó embereket szeretnének, akik képesek saját véleményt alkotni - fogalmazott Weidel.

Ukrajnáról Musk elmondta: Trump elnök viszonylag gyorsan véget fog vetni a háborúnak, és a háború folytatása csak Ukrajnának okoz kárt, mert Ukrajna kisebb ország, mint Oroszország, s ahogy halnak az emberek a háborúban, úgy romlik Ukrajna helyzete Oroszországéhoz képest. Weidel hozzátette: a konfliktusban folyamatos az eszkaláció veszélye.

Weidel megkérdezte, hogy mikor fog Musk készen állni egy ember Marsra küldésére. Musk szerint legénység nélküli űrhajót két éven belül lehetne a Marsra küldeni, ehhez meg kell várni, hogy a Mars ugyanazon az oldalán legyen a Napnak, mint a Föld. Ha a minden legénység nélküli űrhajó sikeresen landol, akkor a következő időablakban - nagyjából négy év múlva - lehetne embert küldeni, s onnantól kezdve exponenciálisan növekedhetne az oda tartó űrhajók száma, főleg azt tekintetbe véve, hogy a Mars-kolónia önállóvá válásához nagyjából százmillió tonnányi szállítmányt kellene oda eljuttatni.

Amint a Mars-kolónia már nem szorul a Földre, a civilizáció jövője elágazik, fennállásunk ideje drámaian megnő, és egy adott ponton előfordulhat, hogy a Marsról mentik majd meg a Földet - fejtette ki a SpaceX-vezér. "Ne mi legyünk a lúzer egybolygós civilizációk egyike! Minden magára valamit adó civilizációnak kell legalább két bolygó, erre törekedjünk!" - fogalmazott Musk.

(MTI nyomán)