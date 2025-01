Külföld, Politikusbűnözés :: 2025. január 10. 11:55 ::

Kína tavaly több ezer fegyelmi eljárást indított tisztviselők ellen

Kína legfőbb korrupcióellenes felügyelőségének pénteki közlése szerint 2024-ben több mint 4000 fegyelmi ügyet nyújtottak be tisztviselők ellen, valamint több százezer embert büntettek meg, miután tavaly számos nagy horderejű korrupciós ügy rázta meg az ázsiai országot.

A kínai központi fegyelmi ellenőrző bizottság (CCDI) közleménye szerint 2024-ben 73 tartományi és miniszteri szintű tisztviselő, valamint 4348 osztályvezető és irodai szintű hivatalnok ellen indított eljárást.

A bizottság szerint összesen 889 ezer embert büntettek meg, ebből 680 ezer főt a kommunista párt fegyelmének be nem tartása miatt, míg 270 ezer ember adminisztratív szankciók figyelmen kívül hagyása miatt kapott büntetést.

"A korrupció a legnagyobb fenyegetés a kínai kommunista pártra nézve, és az egyre nagyobb méreteket ölt" - fogalmazott Hszi Csin-ping kínai elnök a CCDI ezen a héten tartott, háromnapos kongresszusán.

Kínában tavaly több nagyobb horderejű korrupciós ügyről számoltak be, amelyekben számos magas pozícióban álló tisztviselő is érintett volt. Januárban az állami olajtársaság (CNPC) egy korábbi vezetőjét tartóztatták le kenőpénzek elfogadása miatt, majd februárban a Bank of China volt elnökét, Liu Lan-köt vádolták meg vesztegetéssel, aki kihasználta korábbi magas pozícióit, és megszegett több előírást is. Márciusban Csen Hszü-jüant ítélték életfogytiglani börtönbüntetésre, miután a kínai nemzeti futballszövetség korábbi vezetőjeként kenőpénzeket fogadott el.

A legnagyobb port Vej Fong-ho és Li Sang-fu, a kínai hadsereg két korábbi védelmi miniszterének korrupciós ügye kavarta, akik a bíróság szerint súlyosan megsértették a pártfegyelmet és a szervezeti törvényeket azáltal, hogy tisztségüket kihasználva hatalmas pénzösszegeket és értéktárgyakat fogadtak el.

Hszi Csin-ping 2012-es hatalomra kerülése után széles körű vizsgálat- és nyomozássorozat indult a korrupció visszaszorítása érdekében, mely egy 2022-ben elfogadott törvénymódosítás nyomán a hadseregben, a sportágakban és más ágazatokban is a legnagyobb átfogó korrupcióellenes vizsgálatokat eredményezte.

(MTI)