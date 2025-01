Külföld :: 2025. január 14. 15:15 ::

A Tesla megkezdte az Y modell gyártását Németországban

Legördültek a gyártósorról a Model Y új verziójának első példányai kedden a Tesla elektromos autógyártó cég Berlin melletti üzemében - tájékoztatta a dpa hírügynökséget a vállalat szóvivője.

"Ma kezdtük el gyártani az első járműveket" - mondta, hozzátéve, hogy ez azonban még nem jelenti a gyártás hivatalos megkezdését. Az új modell még nem rendelhető.

A Tesla a német elektromosautó-piac válsága ellenére is erősíti jelenlétét az országban. A Tesla a világ több pontján, több helyszínen is gyártja a Model Y típust, így ez a világ legtöbbet gyártott elektromos autója. A számos más modellt is gyártó amerikai vállalatnak azonban tavaly először csökkentek az eladásai az előző évhez képest. 2024-ben a Tesla világszerte közel 1,79 millió járművet szállított le ügyfeleinek, 19 ezerrel kevesebbet, mint 2023-ban.

2024-ben az elektromos autók gyengülő németországi piacán a forgalomba helyezett új Tesla autók száma jó 26 ezerrel, alig 38 ezer járműre csökkent a német szövetségi gépjármű-közlekedési hatóság (KBA) adatai szerint. A Tesla, amely 2022-ben még piacvezető volt a németországi elektromosautó-regisztrációk terén, ezzel a harmadik helyre szorult a Volkswagen és a BMW mögött.

A Tesla az új Model Y crossover SUV-tól reméli az eladások növekedésének ismételt megindítását. A Tesla egyetlen európai "Gigafactory" üzemében, Grünheide-ben mintegy 11 ezer alkalmazottat foglalkoztat.

(MTI)