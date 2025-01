Külföld :: 2025. január 17. 12:54 ::

Navalnij ügyvédeit is börtönbüntetésre ítélték

Szélsőséges szervezethez tartozás vádjával börtönbüntetésre ítélte pénteken egy orosz bíróság Alekszej Navalnij néhai ellenzéki politikus három ügyvédjét.

A petuski bíróság Vagyim Kobzevre, a Navalnij jogi képviseletét ellátó csapat vezetőjére öt és fél évi szabadságvesztést szabott ki a zárt ajtók mögötti tárgyaláson, Alekszej Lipcer ötéves, Igor Szergunyin pedig három és fél éves börtönbüntetést kapott.

Mindhármukat 2023 októberében vették őrizetbe "szélsőséges közösségben való részvétel címén", majd egy hónappal később a terroristák és szélsőségesek nyilvántartásába vette őket az orosz pénzügyi felügyelet. A per ellenük tavaly szeptemberben kezdődött el. Az orosz hatóságok azzal vádolták őket, hogy 2021 januárja és Navalnij 2024 februárjában bekövetkezett halála között információkkal látták el a bebörtönzött ellenzéki politikust azzal a céllal, hogy továbbra is irányítani tudja "szélsőséges csoportját", és a börtönben is "szélsőséges bűncselekményeket tudjon kitervelni, előkészíteni és végrehajtani".

December végén a Novaja Gazeta című lap jelentése szerint Vagyim Kobzev azt mondta a bíróság előtt: azért akarják megbüntetni őket, mert Navalnij nézeteit terjesztették.

A bíróság közleménye szerint Igor Szergunyin bűnösnek vallotta magát.

A három ügyvéd védelmét ellátó jogi képviselők egyike, Roman Karpinszkij azt mondta: a vádat azokra a lehallgatott beszélgetésekre alapozták, amelyeket az ügyvédek Navalnijjal folytattak a börtönben, ami Karpinszkij szerint a "szakmai titoktartás megsértésének" minősül.

Julija Navalnaja, Alekszej Navalnij özvegye az X közösségi oldalon azt írta, hogy az elítélt ügyvédek "politikai foglyok", akiket azonnal szabadon kell bocsátani.

Alekszej Navalnij tavaly februárban halt meg egy sarkvidéki börtönben, ahol 19 éves büntetését töltötte. Külföldön tartózkodó támogatói a pénteki ítélethirdetés után azt mondták: feltehetően nem véletlen, hogy a bíróság éppen Navalnij Oroszországba történő 2021-es visszatérésének évfordulóján hirdette ki döntését.

(MTI)