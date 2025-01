Külföld, Koronavírus :: 2025. január 23. 12:14 ::

Letartóztatták René Benko osztrák ingatlanbefektetőt

Letartóztatták René Benko egykori ingatlanmágnást cégbirodalma csődjével összefüggésben saját vagyonának eltitkolása vádjával - jelentette be csütörtökön a bécsi ügyészség.

A WKStA, a Gazdasági és Korrupciós Ügyészség szerint a 47 éves férfit a többi között azzal vádolják, hogy saját vagyonát eltitkolta cégbirodalma csődjével összefüggésben. Ezen felül a gyanú szerint egy alapítványban tartott vagyonát is eltitkolta a hatóságok, a vagyonkezelők és a hitelezők elől.

Az osztrák vállalkozó nagy ingatlanportfóliót épített ki Signa csoportjával, amelyhez a német KaDeWe és Galeria áruházcsoport is tartozott. A kamatok, az energiaárak és az építési költségek emelkedése miatt a cégbirodalom összeomlott. A felszámoló szerint a Benkóval szembeni követelések összege mintegy 2,4 milliárd eurót tett ki.

Benko ellen Németországban is nyomozás folyik. A WKStA a közelmúltban közös nyomozócsoportot hozott létre a berlini és a müncheni ügyészséggel a komplex eljárás határokon átnyúló, hatékony lebonyolítása érdekében - közölték.

Az osztrák befektető ellen az állami koronavírusalapokkal kapcsolatos feltételezett csalás miatt is nyomozás folyik annak kiderítésére, hogy a járvány hatásait ellensúlyozni hivatott pénzeket a gazdasági támogatásként használták-e fel, vagy más célokra fordították.

Hitelcsalás gyanúja és egy megvesztegetési kísérlet gyanúja miatt már korábban is folyt nyomozás ellene. Az exmilliárdost vagyonának egy része jogtalan elkülönítésével is gyanúsítják. Benko ügyvédje ezeket a vádakat is tagadta.

(MTI)