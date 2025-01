Külföld :: 2025. január 25. 21:59 ::

Ezúttal a Németországi Zsidók Központi Tanácsának elnöke rettegte tele a sajtót

Most is Németországban akarna egyetemre járni, de a fővárosi campusokon tapasztalt antiszemitizmusról szóló jelentések miatt nem biztos, hogy Berlint választaná - jelentette ki Josef Schuster, a Németországi Zsidók Központi Tanácsának elnöke egy szombaton megjelent lapinterjúban.

"Ma is Németországban tanulnék, de nem bármelyik egyetemen" - idézi Schustert a Tagesspiegel berlini lap egy szombaton megjelent írásban. Amikor Berlinről kérdezték, az orvos végzettségű vezető azt válaszolta, hogy valószínűleg nem tanulna a fővárosi egyetemeken a riasztó incidensek miatt. A zsidó hallgatók már vécére sem mernek egyedül menni - mutatott rá. Elmondása szerint Berlin gyakran szerepel a címlapokon negatív példaként, de hasonló beszámolókat lehet hallani más német egyetemekről is.

Tavaly ideiglenesen fel kellett függeszteni az oktatást a berlini Humboldt Egyetemen, mert palesztinbarát tüntetők elfoglalták az előadótermeket, és csak rendőri beavatkozással sikerült őket eltávolítani. Mások a főváros Szabadegyetemén próbálkoztak hasonló akciókkal, és ott is a rendőrségnek kellett feloszlatnia a tiltakozók táborát.

Schuster rámutatott: meglátása szerint Berlinben túl sokat vártak a beavatkozással. "Egy állami épületben működő állami egyetem nem tűrheti, hogy elfoglalják az előadótermeit. Az előadótermek nem demonstrációs terek, hanem az oktatás és lehetőség szerint a vita helyszínei" - hangsúlyozta. (Természetesen, ha zsidók tennék ugyanezt, az biztosan nem zavarná - a szerk.)

Az elnök országos szintű tanártovábbképzést javasolt az antiszemitizmus hatékonyabb órai megvitatására és kezelésére. A képzést Bajorországban már bevezették, de a vezető szerint a többi szövetségi tartomány is érdeklődést mutatott alkalmazása iránt. Emlékeztetett arra, hogy a tanárok kiválóan felkészültek a saját tantárgyukból, de az antiszemita incidensekkel kapcsolatban nem tudnak elegendő segítséget nyújtani a diákoknak.



Elhagyná az országot. Bizonyára sokan segítenének neki csomagolni (fotó: zdf.de)

A lapinterjúban riasztónak nevezte az Alternatíva Németországért (AfD) párt növekvő támogatottságát, amely jelenleg 20 százalék körül van a közvélemény-kutatások szerint, és az előrehozott német választások előtt egy hónappal a konzervatív blokk mögötti második helyet foglalja el az AfD.

Kiemelte: nem biztos, hogy továbbra is be tudja tölteni a Zsidók Központi Tanácsának elnöki tisztségét, ha az AfD a német szövetségi kormánykoalíció tagjává válik. Schuster az ország elhagyását is lehetséges lépésnek nevezte. Utóbbi igazán jó ötlet.

(MTI nyomán)