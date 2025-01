A január 20-án beiktatott Trump az egyik első elnöki rendeletében utasította a leendő belügyminiszterét, Doug Burgum volt észak-dakotai kormányzót, hogy intézkedjen néhány szimbolikus földrajzi név átírásáról. Trumpnak ugyanis nem tetszik, hogy Mexikói-öbölnek hívják a Mexikói-öblöt, amikor azt szerinte hívhatnának Amerikai-öbölnek is, és azt is kifogásolta, hogy az Egyesült Államok legmagasabb hegycsúcsának indián eredetű neve van. A 6190 méter magas alaszkai hegyet korábban az Egyesült Államok volt elnökéről, William McKinley-ről nevezték el, Barack Obama kormányzása idejében viszont átnevezték Denalira, amivel az indián hagyományok előtt akartak tisztelegni. Trump ezt most visszacsinálná.

A Google az átnevezősdivel kapcsolatban azt közölte, hogy a névváltozásokat akkor alkalmazzák, amikor azok a hivatalos kormányzati forrásokban is frissülnek. Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az új neveknek először a belügyminisztériumhoz tartozó amerikai földtani intézet (U. S. Geological Survey) által működtetett szövetségi földrajzi nevek információs rendszerébe (GNIS) kell bekerülniük. „Amikor a GNIS elvégzi a változtatásokat, gyorsan frissítjük a Google Mapset az Egyesült Államokban, hogy megjelenítse a Mount McKinley-t és az Amerikai-öblöt” – írta a Google.

We’ve received a few questions about naming within Google Maps. We have a longstanding practice of applying name changes when they have been updated in official government sources.