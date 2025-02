Külföld :: 2025. február 16. 00:15 ::

Az idei tél leghidegebb napjaira készülnek az Egyesült Államokban

Áradásokra, a közlekedést akadályozó havazásra, ónos esőre, valamint az idei tél leghidegebb napjaira készülnek az Egyesült Államok területének legnagyobb részén.

Az ország keleti államaiban már szombatra és vasárnapra komoly esők miatt adtak ki árvíz- és villámáradás-figyelmeztetést. Kentucky kormányzója, Andy Beshear veszélyhelyzetet hirdetett, ami erőforrásokat biztosít a villámárvíz elleni védekezésre és a kárelhárításra.

Az amerikai Országos Időjárás-előrejelző Központ szerint Mississippi és Tennessee államban, valamint az Ohio folyó völgyében "súlyos, akár történelmi mértékű" is lehet a villámáradás, emellett figyelmeztetést adtak ki Nyugat-Virginia és Arkansas államra.

Ezzel párhuzamosan Texastól Alabamáig súlyos viharok, akár tornádók veszélyére hívták fel a figyelmet.

Az Egyesült Államok északkeleti államaiban komolyabb havazás, majd jeges eső miatt adtak ki figyelmeztetést azzal, hogy a térségben az ítéletidő akár a közlekedést is megbéníthatja. New York állam északi részén a hétvégén akár 30 centiméter, vegyes halmazállapotú csapadék is hullhat, erős széllel párosulva.

Az ország középső területeit a hétvégén újabb sarkvidéki eredetű légtömeg éri el, ami az idei tél legkomolyabb lehűlését hozza magával. A Sziklás-hegységtől keletre fekvő országrész szinte teljes egészét érinti a megszokottnál hidegebb időjárás a jövő héten.

A Colorado állambeli Denverben már a hétvégén mínusz 10 fokig hűl a levegő, a jövő hét elején Chicagóban mínusz 20 fok is lehet, míg északabbra, a kanadai határ közelében, Észak-Dakota államban mínusz 35 fokig süllyedhet a hőmérséklet a hét első napjaiban. Missouri, Arkansas, Kansas, és Oklahoma államban a helyi hidegrekordok is megdőlhetnek.

Kalifornia déli részén, ahol az előző napokban esőssé fordult az idő, földcsuszamlások és sárlavinák veszélye alakult ki, különösen Los Angeles környékén a januári erdő- és bozóttüzek által felperzselt területen az aljnövényzet hiánya miatt.

Kalifornia hegyvidéki részét komolyabb havazás érintette, csütörtökön és pénteken 36 óra alatt mintegy 1,8 méter hó hullott a Sierra Nevada hegység egyes területeit elérő hóviharban.

(MTI)