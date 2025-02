Külföld :: 2025. február 16. 20:34 ::

Szavazásra buzdít Frank-Walter Steinmeier német államfő a közelgő választásokon

Szavazásra buzdította a német választópolgárokat Frank-Walter Steinmeier német államfő vasárnap, egy héttel a február 23-i német szövetségi parlamenti (Bundestag) választások előtt.

"Bármennyire is legyünk különbözők, s véleményeink is néha hevesen egymásnak ütközők: mindannyian felelősséggel tartozunk egymásért és országunk jövőéért" - emelte ki az elnök videóüzenetében.

"Ezért kérem Önöket: menjenek el választani, s voksoljanak abban a tudatban, hogy szavazatuk döntő lehet! Erősítsék meg február 23-án demokráciánkat, a szavazatuk számít!" - hangsúlyozta Steinmeier.

Egyesek azt kérdik, miért menjenek el egyáltalán szavazni - vetette fel a német államfő. Erre két jó válasz is van - mondta. "Azért megyek szavazni, mert számomra fontos az országunk jövője. Szeretnék befolyással lenni arra, hogy milyen utat választunk különösen most, a változások, válságok és konfliktusok korában" - mutatott rá Steinmeier, hozzátéve: február 23-án döntenek a következendő évek menetirányáról. "Minden egyes szavazat számít ebben!" - húzta alá. A második ok, hogy "azért megyek szavazni, hogy az ikszemmel az alaptörvény liberális demokráciáját erősítsem és védjem" - tette hozzá.

Vasárnap a német fővárosban több tízezren tüntettek, a szervezők felívása szerint "a demokráciáért és a szélsőjobboldal ellen". A rendőrség adatai szerint a "Bátran. Emberségesen. Együtt" mottóval a központi Bebelplatz téren tartott megmozduláson mintegy 30 ezren vettek részt, a szervezők 38 ezer emberről számoltak be.

(MTI)