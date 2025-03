Külföld, Gazdaság :: 2025. március 27. 15:39 ::

A harmadik recessziós évben az osztrák gazdaság

Az év második felében a megélénkülő euróövezeti keresletnek köszönhetően növekedésnek induló osztrák gazdaság egész éves teljesítménye várhatóan sorban a harmadik évben, 2025-ben is zsugorodni fog a WIFO osztrák gazdaságkutató intézet legfrissebb, csütörtökön publikált prognózisa szerint.

A WIFO 2025-re 0,3 százalékos GDP-csökkenést prognosztizál. Az osztrák gazdaság azonban 2026-ban ismét növekedésnek indul, és 1,2 százalékos GDP-növekedésre lehet számítani.

Ausztria gazdasága tavaly újabb visszaesést szenvedett el. A GDP 2023-as 1 százalék után ismét 1,2 százalékkal zsugorodott. A visszaesés az év második felében még gyorsult is. A kedvezőtlen környezet továbbra is gondot okoz a hazai iparnak. A 2025-ös év is próbára teszi majd az ipar számos ágazatának ellenálló képességét. Az év közepétől azonban az EU gazdasága a várakozások szerint ismét lendületbe jön, és az exportkereslet élénkülésének köszönhetően az osztrák gazdaságnak is túl kell lépnie a makacs recesszión, és visszatérnie a mérsékelt növekedési pályára.

Az év második felére várt gazdasági fellendülés azonban nem lesz elég a GDP-növekedés eléréséhez a 2025-ös év egészében. A WIFO várakozásai szerint a gazdasági teljesítmény ismét csökken, 0,3 százalékkal. A növekedés 2026-ban indulhat meg Ausztriában három év után először a Németországban és az EU-ban tervezett fiskális ösztönzőknek köszönhetően. Az 1,2 százalékos osztrák növekedés azonban elmarad majd az 1,5 százalékos német növekedés mögött.

A beruházások 2025-ben ismét csökkenni fognak, mivel a kapacitáskihasználás alacsony szintje miatt továbbra sem lesznek bővítő beruházások, jobbára csak pótló beruházások.

A magánháztartások megtakarítási rátája, amely tavaly jelentősen emelkedett, 2025-ben fokozatosan ismét csökkenni fog, ami a megszorító csomag negatív hatásai ellenére lehetővé teszi a magánfogyasztás enyhe növekedését.

Az inflációs ráta 2024-ben meredeken, 2,9 százalékra csökkent a 2023-as 7,7 százalékról. A csökkenés üteme azonban a folyó évben valószínűleg jelentősen lelassul. A villamosenergia-árfék lejárta, valamint a magasabb hálózati díjak és a CO2-díjak emelése miatt az inflációs ráta 2025 elején ismét emelkedett, és az év folyamán csak lassan fog csökkenni. Várhatóan 2025-ben átlagosan 2,7 százalék, 2026-ban pedig 2,1 százalék lesz.

A folyamatos recesszió ellenére a foglalkoztatás 2024-ben ismét enyhén emelkedett, ami 2025-ben is várható. Az egy munkaviszonyra jutó munkaórák száma azonban 2024-ben jelentősen csökkent, ami a munka volumenének csökkenését eredményezi. Ez a tendencia 2025-ben is folytatódik. Csak jövőre fog ismét 0,8 százalékkal nőni a foglalkoztatás, ami azt jelenti, hogy a munka volumene is növekedni fog. A munkanélküliségi ráta 2025-ben enyhén emelkedik, 7,3 százalékra, és 2026-ban csak kismértékben csökken 7,1 százalékra.

A gyenge gazdaság és az előző évi magas hiány miatt az államháztartási megtakarítások nem lesznek elegendők ahhoz, hogy 2025-ben a költségvetési hiányt a 3,0 százalékos szint alá szorítsák. Várhatóan a GDP 3,3 százalékát teszi majd ki, és a tervezett offenzív intézkedések miatt a javuló gazdaság ellenére a következő évben a GDP 3,5 százalékára emelkedik.

"A hazai gazdaságnak 2025 közepére túl kell lépnie a második köztársaság leghosszabb recesszióján. A fellendülés intenzitása mindenekelőtt a bizonytalan nemzetközi keretfeltételektől függ" - mondta Marcus Scheiblecker, a WIFO mostani előrejelzésének egyik szerzője.

(MTI)