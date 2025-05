Külföld :: 2025. május 7. 09:01 ::

Merz azt kéri Trumpéktól, ne álljanak ki a "szélsőséges" AfD mellett

Friedrich Merz, Németország új kancellárja egy kedd esti interjúban arra intette az amerikai kormányzatot, hogy "maradjon távol" országa belpolitikájától.

Az új német államfő a ZDF televízióban nyilatkozva bejelentette, hogy tervei szerint csütörtökön telefonbeszélgetést folytat Donald Trump amerikai elnökkel. Ezzel kapcsolatban elmondta, egyebek között "arra akarja bátorítani és buzdítani az amerikai kormányzatot, hogy a németországi belpolitika maradjon belügy, és tartsa magát távol a pártpolitikai megfontolásoktól".

Nemrégiben J.D. Vance amerikai alelnök és Marco Rubio külügyminiszter is bírálta a német alkotmányvédelmi hivatal azon döntését, amellyel szélsőségesnek minősítette az Alternatíva Németországért (AfD) pártot.

"Az AfD a legnépszerűbb párt Németországban, és a kelet-németországi pártok közül messze a leginkább reprezentatív. Ma a bürokraták megpróbálják elpusztítani" - mondta J.D. Vance, azzal vádolva a német intézményrendszert, hogy "újjáépítette" a berlini falat. Marco Rubio pedig elítélte a Németországban tapasztalható "leplezett zsarnokságot", és sürgette a hatóságokat, hogy "visszakozzanak".

"Eddig mindig az volt a benyomásom, hogy az Egyesült Államok különbséget tud tenni szélsőséges és mérsékelt pártok között" - mondta most a kereszténydemokrata Friedrich Merz, abszurdnak minősítve az amerikai kommentárokat. Azt is hangsúlyozva, hogy a legutóbbi amerikai elnökválasztási kampányba német részről nem avatkoztak be.

(MTI)