Külföld :: 2025. június 6. 18:20 ::

Több ezer cseh háztartás maradt áram nélkül péntek délután

Több ezer háztartás volt péntek délután áram nélkül Csehországban az országon átvonuló rendkívül erős viharok következtében - közölte Sona Holingerová, a legnagyobb energiaszolgáltató, a CEZ csoport szóvivője.

Az éjjeli és a délelőtti esős szélviharok sebessége néhány helyen az óránkénti száz kilométert is elérte. Több helyen jeges eső esett, amely nagy károkat okozott a mezőgazdasági termésben. Közép-Morvaországból arról számoltak be, hogy azt ott lehullott jégdarabok átlagos mérete több helyen is meghaladta a három centimétert.

A CEZ Distribuce társaság péntekre virradóra több mintegy 22 ezer áram nélkül maradt ügyfelet tartott nyilván, elsősorban Csehország délnyugati régióiban és Észak-Morvaországban.

Komoly problémát okoz, hogy tíznél több helyen megrongálódtak a nagyfeszültségű távvezetékek is, elsősorban a kidőlt fák következtében. A viharkárok értéke 5 és 10 millió korona között mozog - mondta a szóvivő.

Mint mondta, a megrongálódott vezetékek többségét a nap folyamán sikerült kijavítani.

Az EG.D, - amely a kisebb szolgáltatók közé tartozik - péntek délben mintegy ezer áram nélküli háztartást tartott nyilván, de a vállalat azt ígérte, hogy az esti órákig helyreállítják a szolgáltatást.

A meteorológiai előrejelzések szerint az esővel kísért szélviharos időjárás a hét végén is folytatódik és elsősorban Morvaországban, a szlovák határ mentén kell rossz időre számítani.

(MTI)