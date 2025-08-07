Külföld :: 2025. augusztus 7. 08:10 ::

A brazil elnök meg akarja vitatni a BRICS-országokkal a Trump által kiszabott vámokat

Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök India és Kína vezetőivel is meg akarja tárgyalni a BRICS országcsoport közös fellépését a Donald Trump amerikai elnök által kiszabott vámokkal szemben.

A Reuters hírügynökségnek adott interjúban a brazil elnök kifejtette: Trump elnök meg akarja szüntetni a multilateralizmust, amelynek keretében a megállapodásokat intézményes keretek között, kollektíven kötik, és helyette unilateralizmust akar bevezetni, vagyis egyenként tárgyal az országokkal.

"Milyen alkuereje lehet egy kis latin-amerikai országnak az Egyesült Államokkal szemben? Semmilyen" - fogalmazott, és elmondta: vitát akar indítani a feltörekvő országokat tömörítő BRICS-en belül arról, miként tudják kezelni a Trump elnök által meghirdetett vámokat. Narendra Modi indiai miniszterelnökkel csütörtökön, Hszi Csin-ping kínai elnökkel és másokkal pedig később akar egyeztetni erről - tette hozzá.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a BRICS-országok tíz taggal rendelkeznek a világ 19 legnagyobb gazdaságát, az Európai Uniót és az Afrikai Uniót tömörítő G20-ban.

Lula da Silva hangsúlyozta, hogy Brazília jelenleg a BRICS soros elnöki tisztét tölti be, és jelezte: meg akarja vitatni szövetségeseivel, miért támadja Trump a multilateralizmust, és mik lehetnek a céljai.

Trump "Amerika-ellenesnek" nevezte a BRICS-et, és további 10 százalékos vámmal fenyegette meg a tömörülés országait a múlt hónapban az országcsoport Rio de Janeiróban tartott csúcstalálkozója alkalmával.

Lula da Silva arról is beszélt, hogy szerinte Jair Bolsonaro volt brazil elnökkel szemben azért is vádat kellene emelni, amiért magasabb vámokra ösztönözte Trump elnököt Brazíliával szemben. Szerinte Bolsonaro "az Egyesült Államokat Brazília ellen uszítja, megkárosítva a brazil gazdaságot és a brazil munkavállalókat".

Donald Trump július végén 50 százalékos vám bevezetéséről döntött a Brazíliából érkező árucikkekre augusztus 1-jei hatállyal. Az amerikai elnök ennek indokaként külön nevesítette a brazil igazságszolgáltatási szervek büntetőeljárását a korábbi elnök, Jair Bolsonaro ellen, ami Washington álláspontja szerint "hozzájárul a jogállamiság szándékolt leépítéséhez Brazíliában".

Bolsonarót hazájában azzal vádolják, hogy a demokratikus jogrend megdöntésére törekedett azzal, hogy 2022-es választási veresége után összeesküvést szőtt utódja, Lula da Silva kormányának megdöntésére. A politikus minden vádat tagad.

(MTI)