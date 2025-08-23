Külföld :: 2025. augusztus 23. 20:18 ::

Kórházba került a sikkasztással gyanúsított volt Srí Lanka-i elnök

Srí Lankán kórházba kellett szállítani szombaton az ország sikkasztás gyanújával előző nap őrizetbe vett volt elnökét - közölte Ruksan Bellana, a colombói állami központi kórház főigazgató-helyettese.

Ranil Vikremeszinge "akut kiszáradás tüneteivel került az intenzív osztályra, ahol a további komplikációk elkerülése érdekében további ellátásra és megfigyelésre szorul. Behozatalakor súlyos cukorbetegség és magas vérnyomás tüneteit is mutatta, de állapota jelenleg stabil" - tette hozzá a főigazgató-helyettes.

A 76 éves volt államfő kórházba szállítását az őrizetével megbízott börtön szóvivője azzal magyarázta, hogy egészségi állapota hirtelen leromlott, a fővárosi börtön orvosi szolgálata pedig nem eléggé felszerelt ahhoz, hogy biztosíthassa az ellátását.

Ranil Vikremeszingét a baloldali kormány korrupcióellenes kampánya részeként annak gyanújával vették őrizetbe pénteken, hogy 2023 szeptemberében közpénzből fedezte az egyik magáncélú londoni utazását, amikor a havannai G77+Kína csúcstalálkozóról hazatérve, testőreivel együtt utazott el a wolverhamptoni egyetemre, a felesége diplomaosztó ünnepségére. Ha bűnösnek találják, akár 20 évi börtönbüntetésre is ítélhetik, és az elsikkasztott, a rendőrség által 55 ezer dollárra becsült összeg háromszorosát elérő pénzbírságot is kiszabhatnak rá.

A volt elnök tagadja a vádat, és azt állítja, az utazás költségeit a felesége fedezte, így semmilyen közpénzt nem használtak fel.

A Srí Lanka-i vezető ellenzéki párt, a Szamagi Jana Balavegaja egyik parlamenti képviselője, Nalin Bandara szombaton meglátogathatta Ranil Vikremeszingét a börtönben. Közlése szerint a volt elnök "azt mondta, hogy egyesítenünk kell erőinket az új kormány elnyomása elleni küzdelemben"; Talata Atukorala, a volt elnököt tagjai között tudó Egyesült Nemzeti Párt főtitkára pedig kijelentette, "a kormány attól tart, hogy Vikremeszinge vissza akar térni a hatalomba".

A dél-ázsiai szigetország történetének legsúlyosabb gazdasági válsága során, 2022-ben fizetésképtelenséget jelentett. A válság okozta, több hónapig tartó tiltakozási hullám miatt Gotabaja Radzsapaksza akkori elnök lemondott és elmenekült az országból.

Ranil Vikremeszingét ezt követően, 2022 júliusában iktatták be Radzsapaksza mandátumának fennmaradó idejére, és elnöksége alatt sikeresen stabilizálta ugyan a gazdaságot, de a 2022 szeptemberi elnökválasztáson alulmaradt.

(MTI)