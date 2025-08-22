Külföld :: 2025. augusztus 22. 18:31 ::

Őrizetbe vették a volt Srí Lanka-i elnököt

A Srí Lanka-i hatóságok pénteken kihallgatták, majd őrizetbe vették az ország volt elnökét, Ranil Vikremeszingét, akit azzal gyanúsítanak hogy két évvel ezelőtt közpénzből fedezte az egyik magáncélú, londoni utazását - közölte a rendőrség egyik tisztségviselője, hozzátéve, hogy a volt elnök ügyében a colombói bíróság hozhat majd döntést.

A rendőrség gyanúja szerint a volt politikus 2023 szeptemberében, a havannai G77+Kína csúcstalálkozóról hazatérve, testőreivel együtt utazott Londonba azzal a céllal, hogy részt vegyen a felesége diplomaosztó ünnepségén a Wolverhamptonban.

A volt elnök tagadja a vádat és azt állítja, hogy az utazás költségeit a felesége fedezte, és semmilyen közpénzt nem használtak fel.

A dél-ázsiai szigetország történetének legsúlyosabb gazdasági válsága során, 2022-ben fizetésképtelenséget jelentett. A válság okozta, több hónapig tartó tiltakozási hullám miatt Gotabaja Radzsapaksza akkori elnök lemondott és el is menekült az országból. Vickremeszingét ezt követően, 2022 júliusában iktatták be Radzsapaksza mandátumának a fennmaradó idejére, és elnöksége alatt sikeresen stabilizálta ugyan a gazdaságot, de a 2022 szeptemberi elnökválasztáson alulmaradt.

(MTI)