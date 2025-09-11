Külföld :: 2025. szeptember 11. 23:32 ::

J.D. Vance kíséretében az alelnöki repülőgépen szállítják haza Charlie Kirk koporsóját

Charlie Kirk koporsóját J.D. Vance amerikai alelnök kíséretében, az alelnöki repülőgépen szállítják Utah államból Arizonába - jelentették be a hatóságok csütörtökön.

A közlések szerint a szerdán meggyilkolt politikai személyiséget állami tiszteletadással szállítják Arizonába, ahol Charlie Kirk családjával élt.

A merénylet miatt J.D. Vance lemondta részvételét a szeptember 11-i terrortámadások évfordulóján tartott New York-i megemlékezésen, és feleségével Utah államba utazott, ahol találkozott Charlie Kirk családjával.

Az alelnök és a gyilkosság áldozatává vált konzervatív aktivista jó barátságot ápolt és családjaik is jó viszonyban voltak.

Az amerikai hatóságok helyi, megyei, állami és szövetségi szinten is nagy erőkkel kutatnak a merénylő után. Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója és Dan Bongino igazgató-helyettes Utah államban a helyszínről felügyeli a vizsgálatot és a tettes utáni hajszát.

Az FBI utah-i irodája helyi idő szerint csütörtökön délelőtt kiadta a feltételezett merénylő fotóját, és a lakosság segítségét kérte a kézre kerítésben, valamint 100 ezer dollár nyomravezetői díjat is felajánlott.

A képen egy farmert, fekete hosszú pólót, napszemüveget és baseballsapkát viselő fiatalabb férfi látható, ami megfelel a korábbi leírásnak, amely szerint az elkövető egyetemista korú.

Előzőleg Utah-ban a merénylet helyszínének közelében tartott sajtótájékoztatón már bejelentették, hogy egy közeli erdőben megtalálták a gyilkossághoz használt tolózáras puskát. Egyes értesülések szerint találtak rajta valamiféle üzenetet, ahogy a lövedéken is volt üzenetként értelmezhető jel.

A nyomozás már megállapította, hogy az elkövető egy tetőről, mintegy 150-200 méter távolságból adta le az egyetlen - halálosnak bizonyult - lövést Charlie Kirk-re, aki az állam legnagyobb egyeteme, a Utah Valley University központi terén egy nyitott sátor alatt tartott fórumot diákok számára.

A tettes a lövést követően a tetőről leugorva egy közeli lakónegyed felé menekült.

Christopher Landau külügyminiszter-helyettes csütörtökön kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államok megtilthatja azon külföldiek beutazását, akik bármilyen módon támogatóan nyilatkoztak a Charlie Kirk konzervatív aktivista ellen elkövetett merényletről.

A diplomata hivatalos X közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a politikai gyilkosság fényében azon külföldiek, akik dicsőítik az erőszakot és gyűlöletet, nem kívánatosak az Egyesült Államokban. "Undorodva láttam, hogy egyesek a közösségi médiában örömet hangoztattak, megmagyarázták, vagy kicsinyítették az esemény súlyát, és utasítottam a konzuli tisztségviselőinket, hogy tegyék meg a megfelelő intézkedéseket" - fogalmazott Christopher Landau.

Csütörtökön a demokratákhoz közel állóként besorolt MSNBC hírtelevízió elbocsátotta azt az elemzőjét, aki szerdán, nem sokkal a merényletet követően a történteket értékelve élő adásban úgy vélekedett, hogy Charlie Kirk megosztó személyiség volt, aki "lázító" nyilatkozatokat tett. Az elemző szerint a "gyűlöletes szavak gyűlöletes cselekedetekhez" vezethetnek. A fizetett elemző később elnézést kért szavaiért, ugyanakkor a médium elnöke szerint a megjegyzések helytelenek és érzéketlenek voltak, ezért szerződését felbontották.

Charlie Kirk 2012-ben, 19 évesen alapította a Turning Point USA (TPUSA) nevű szervezetet, amely egyetemeken és középiskolákban a szabad vitát népszerűsíti, valamint konzervatív gondolkodású fiatalok gyűjtőhelyeként is működik.

Az Egyesült Államokban jelenleg 3100 egyetemen és középiskolában működnek helyi TPUSA csoportok.

Charlie Kirk a szervezet vezetőjeként rendszeresen járta az oktatási intézményeket, és vitafórumokat tartott, ahol bárki, bármilyen témában, bármilyen politikai nézőpontból vitába szállhatott vele.

Donald Trump elnök csütörtökön, a Pentagonnál tartott szeptember 11-i megemlékezésen tartott beszédében Charlie Kirk-ről is hősként emlékezett, és közölte, hogy posztumusz a legmagasabb elnöki kitüntetést, az Elnöki Szabadság Érmet adományozza számára. Szintén elnöki döntésre vasárnap estig félárbócra engedték az amerikai nemzeti zászlót az Egyesült Államok szövetségi középületein.

(MTI)