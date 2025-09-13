Legkevesebb 25 ember megsérült, közülük többen súlyosan egy bárban bekövetkezett robbanásban Madridban szombaton - közölték a helyi hatóságok.
Az első hivatalos tájékoztatás szerint a szerencsétlenség a spanyol főváros Puente de Vallecas nevű kerületében működő vendéglátó-helyiségben történt kora délután.
Sajtóértesülések szerint a robbanás erejétől ledőlt a bár egyik belső fala, és kár keletkezett az épület lakásaiban is, amelyben a bár működött.
Actualización.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 21 heridos, 3 de ellos graves y 2 potencialmente graves.— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 13, 2025
18 dotaciones de @BomberosMad siguen trabajando en el desescombro. Se suma su Unidad Canina.
La Sección de Apoyo Aéreo de @policiademadrid está trabajando con drones. pic.twitter.com/saoEavBV9g
A lakókat a kiérkező hatóságok evakuálták, majd lezárták és biztosították az épületet. Átvizsgálták a bár romjait is további sérültek után kutatva. A spanyol közmédia (RTVE) azt jelentette, hogy senki sem rekedt odabent.
Több szomszédos épület is megrongálódott, a károk felmérésére drónokat is használnak. A robbanás helyszínét a hatóságok lezárták.
Az El País című napilap úgy tudja, hogy gázszivárgás okozhatta a robbanást.
(MTI)