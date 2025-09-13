Külföld, Háború :: 2025. szeptember 13. 20:31 ::

Dróntámadás okozott tüzet egy baskíriai olajfinomítóban - Robbanószerkezet lépett működésbe az orjoli régióban

Dróntámadás okozott tüzet egy olajipari vállalat telephelyén az oroszországi Baskírföldön - közölte szombaton a régió kormányzója.

"Ma a Bashneft (Basnyefty) vállalatot drónok által végrehajtott terrorista támadás érte - írta Ragyij Habirov, az Oroszországi Föderációhoz tartozó autonóm köztársaság kormányzója a Telegramon. Ufa, a Baskír Köztársaság fővárosa, ahol az olajipari létesítmény található, mintegy 1400 kilométer távolságban fekszik az ukrán határtól.

A kormányzó bejegyzése szerint egy, a gyártelep fölött lelőtt drón okozott tüzet. Az incidens nem okozott nagyobb kárt, sérültek nem voltak, a tűz oltása folyamatban van - fűzte hozzá.

A kormányzó Ukrajnát nem említette a bejegyzésben, de közölte, hogy egy másik drónt is lelőttek.

A Telegramon megjelent videófelvételeken az látható, amint egy drón becsapódása tüzet okoz a telephelyen.





Нефтеперерабатывающий завод «Башнефть-Новойл» загорелся после атаки дрона. Видео пожара появилось в канале Exilenova+, в ролике зафиксирован момент взрыва и видны огромные клубы дыма над городом.



Robbanószerkezet lépett működésbe az orjoli régióban

Vasúti pályaellenőrzés során robbanószerkezeteket találtak a síneken az oroszországi Orjol megyében, a detonáció következtében két ember életét vesztette, egy pedig megsebesült – közölte szombaton Andrej Klicskov, a régió kormányzója a Telegram-csatornán.

Klicskov szerint a hatóságok keresik a robbantás felelőseit. A Maloarhangelszk-Glazunovka szakaszon több személyvonat vesztegel, szervezik az utasok buszokkal történő elszállítását.

Orjol megye légterében a múlt héten, vasárnap és szerda éjjel összesen 18 drón lőttek le. Személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett.

A régióval szomszédos Brjanszk és Kurszk megyében május végén és június elején közúti és vasúti hidak omlottak össze robbantásos merényletek következtében.

(MTI)