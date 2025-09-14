Külföld :: 2025. szeptember 14. 21:20 ::

Heves eső miatt letért a leszállópályáról egy utasszállító a krakkói repülőtéren

Heves eső miatt leszállás közben letért a leszállópályáról egy utasszállító a krakkói nemzetközi repülőtéren, és a gyepen állt meg - közölte vasárnap Lengyelország második legnagyobb légikikötőjének szóvivője.

A mintegy 190 utas biztonságosan el tudta hagyni a fedélzetet, s az első értesülések szerint senki sem sérült meg komolyabban.

🇵🇱 Kraków Balice (EPKK) samolot Enter Air 737 lecący z Antalyi wypadł z pasa startowego podczas kołowania na lotnisku. Nikt nie został poszkodowany 💥🛬 pic.twitter.com/nkwtMuFHCQ September 14, 2025

Az Enter Air gépe turistákat szállított haza Lengyelországba a törökországi Antalyából. A légitársaság a Facebookon megerősítette, hogy a leszállás rendkívül szélsőséges időjárási körülmények között történt, ami miatt a gép letért a leszállópályáról.





In a statement the airport has said, "All airport services immediately took action – passenger evacuation is underway. Flight operations have been suspended for approximately 2 hours." Enter Air flight from Antalya has overrun the runway after landing at Krakow Airport.In a statement the airport has said, "All airport services immediately took action – passenger evacuation is underway. Flight operations have been suspended for approximately 2 hours." pic.twitter.com/bbRCQSzsTm September 14, 2025

A repülőgép elvontatásáig több órán keresztül szüneteltetni kellett a le- és felszállásokat.

(MTI)