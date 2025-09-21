Külföld :: 2025. szeptember 21. 14:55 ::

A tálibok elutasítják Trump ajánlatát az afganisztáni Bagram légitámaszpont visszavételére

A kabuli kormány vasárnap elutasította Donald Trump amerikai elnök ajánlatát az afganisztáni Bagram légitámaszpont visszavételére, négy évvel azután, hogy az Egyesült Államok kaotikus körülmények között kivonta hadseregét Afganisztánból és a hatalmas katonai létesítmény a tálibok kezébe került.

Az elnök csütörtökön jelentette be, hogy az Egyesült Államok tárgyalásokat folytat az afgán tisztségviselőkkel a támaszpont feletti ellenőrzés visszaszerzésről, és reményét fejezte ki, hogy a tálibok nyitottak lesznek az amerikai katonaság visszatérésére. Trump szombaton a Truth Social nevű közösségi platformján hozzátette, hogy "ha Afganisztán nem adja vissza a bagrami légitámaszpontot azoknak, akik építették, nagyon rossz dolgok fognak történni!"

A tálibok fő szóvivője, Zabihullah Mudzsahid elutasította a visszatérési ajánlatot, és sürgette az Egyesült Államokat, hogy a kérdésben "reális és racionális" álláspontra helyezkedjen. Afganisztán gazdaságorientált külpolitikát folytat, és kölcsönös és közös érdekek alapján konstruktív kapcsolatokat keres minden állammal - írta Mudzsahid az X közösségi portálon.

Hozzátette: minden kétoldalú tárgyalás során következetesen az Egyesült Államok értésére adták, hogy Afganisztán függetlensége és területi integritása rendkívül fontos. Hangoztatta: a dohai megállapodás értelmében az Egyesült Államok ígéretet tett arra, hogy "nem fog erőszakot alkalmazni, nem fogja fenyegetni Afganisztán területi integritását vagy politikai függetlenségét, és nem avatkozik be annak belügyeibe" - írta szóvivő.

Kijelentette: az Egyesült Államoknak hűnek kell maradnia vállalásaihoz.

Az afgán média idézte Fazihuddin Fitratot, a kabuli védelmi minisztérium kabinetfőnökét is, aki kijelentette, hogy "lehetetlen a megállapodás akár csak egyetlen négyzetcentiméterről".

Tavaly augusztusban a tálibok a Bagramban történt hatalomátvételük harmadik évfordulóját nagyszabású katonai díszszemlével ünnepelték, melyen az elhagyott amerikai felszereléseket mutatták be.

(MTI)